Докажи, что лучше всех разбираешься в продуктах ASUS. Компания запустила несколько викторин.

ASUS Zenbook 14

Выиграй ультрабук ASUS Zenbook 14 UM425. Что нужно сделать:
  • Зарегистрироваться на сайте: https://asus.events/award
  • Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю
  • Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы
  • Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук
Викторина проходит с 17 мая по 29 июня 2021 года. Победителем становится участник, набравший больше всех баллов. Если несколько участников накопят одинаковое максимальное количество баллов, то каждому из них будет отправлен отдельный квиз, по результатам которого определится победитель. Подробности здесь.

ROG Zephyrus M16

Выиграй игровой ноутбук ROG Zephyrus M16. Что нужно сделать:
  • Зарегистрироваться на сайте: https://rog.events/award
  • Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю
  • Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы
  • Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук
Викторина проходит с 17 мая по 29 июня 2021 года. Условия такие же, как и в случае с квизом по ультрабуку. Подробности здесь.


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