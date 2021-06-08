Докажи, что лучше всех разбираешься в продуктах ASUS. Компания запустила несколько викторин.
Выиграй ультрабук ASUS Zenbook 14 UM425. Что нужно сделать:
Выиграй игровой ноутбук ROG Zephyrus M16. Что нужно сделать:
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Выиграй ультрабук ASUS Zenbook 14 UM425. Что нужно сделать:
- Зарегистрироваться на сайте: https://asus.events/award
- Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю
- Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы
- Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук
Выиграй игровой ноутбук ROG Zephyrus M16. Что нужно сделать:
- Зарегистрироваться на сайте: https://rog.events/award
- Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю
- Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы
- Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru