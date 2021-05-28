Фирменный магазин ASUS 28 мая открывает предзаказ на смартфон Zenfone 8. Новинка оснащается 5,9-дюймовым экраном Samsung AMOLED 120 Гц и выполнена в очень компактном корпусе.
Устройство работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888, который обеспечивает достойный запас производительности. За время автономной работы отвечает аккумулятор с ёмкостью 4000 мАч. Для основной и фронтальной камер используются сенсоры Sony, позволяющие делать качественные снимки при любом освещении. ASUS Zenfone 8 защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.
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