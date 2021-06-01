В 2021 году бренду ZenBook исполняется десять лет. Компания ASUS приглашает всех покупателей ноутбуков отметить юбилей. С 1 по 30 июня купите любой ZenBook в магазинах-партнерах, зарегистрируйте покупку на сайте акции и получите в подарок Office 365 Персональный, а также кожаный органайзер с индивидуальной гравировкой.
Первый Zenbook с модельным индексом UX21E вышел в 2011 году. Модель отличалась тонким цельнометаллическим корпусом (меньше 17 мм) и малым весом, была выполнена в металлическом корпусе и оснащалась накопителем SSD. Время автономной работы составляло до 5 часов.
С тех пор компания ASUS выпустила множество моделей Zenbook. Все они отличаются не только стильным и современным дизайном, но и технологическими решениями. Характеристики и возможности ноутбуков Zenbook постоянно совершенствуются.
В честь юбилея линейки Zenbook компания разыграет сразу 3 ноутбука Zenbook Duo 14 с двумя экранами. И еще 7 таких же крутых ноутбуков с двумя экранами и новейшим процессором Intel Core i7 с сертификацией Intel Evo, разыграют наши друзья на своих YouTube-каналах. Подробности можно узнать по ссылке.
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