





Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything провёл свой обычный краш-тест, но на этот раз к нему попал очень интересный смартфон — ASUS ROG Phone 5. Он стоит от 799 до 1299 евро в зависимости от объёма памяти, это один из самых дорогих и продвинутых геймерских смартфонов, тем интереснее наблюдать, выдержит ли он пытки ножом, огнём и руками.Зак произвёл привычные для него манипуляции — поцарапал лезвиями экран, боковые грани, заднюю крышку, кнопки и стёкла на камерах, а затем подпалил экран и попытался разломить смартфон.В ROG Phone 5 используется закалённое стекло Gorilla Victus, которое успешно поцарапалсь лишь лезвием седьмой степени жёсткости, что является вполне достойным показателем. Чёрная краска с граней корпуса, кнопки включения, регуляторов громкости, программируемой сенсорной кнопки и крышки слота для SIM-карт сцарапывается без особых усилий, обнажая настоящий цвет алюминия. Заглушка разъёмов для подключения игровых аксессуаров моментально отвалилась, из чего можно сделать вывод, что её легко потерять. В слоте для SIM-карты нет резинки для защиты от проникновения воды (что неудивительно, ведь у ROG Phone 5 отсутствует сертификация пылевлагозащиты. Задняя крышка смартфона и стекло, защищающее набор камер, тоже хорошо противостоят царапинам.От непродолжительного нагрева зажигалкой на экране образовалось пятно, но уже через несколько секунд оно исчезло без следа, то есть матрица легко восстановилась.Сломать смартфон пополам как печенюшку у Зака не получилось, но при изгибе одна из граней треснула в месте размещения пластикового «окна» антенны, стекло экрана слегка отошло от корпуса, а вибромотор начал издавать неестественные звуки, похожие на шипение кота. Со второй попытки повреждений стало ещё больше (треснуло стекло и сильно отошла задняя крышка), а с третьей вся задняя часть покрылась паутиной трещин. При этом с подсветкой на крышке ничего не случилось, она радостно переливалась разными цветами, как будто всё хорошо.Зак пришёл к выводу, что у корпуса ROG Phone 5 есть слабые точки, и если слишком сильно надавить на одну из них во время игры, можно случайно повредить смартфон.