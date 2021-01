На презентации «Опережая время» в рамках онлайн-выставки потребительской электроники CES 2021 компания ASUS представила новые модели ноутбуков, мониторов и других устройств.ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) — 15-дюймовый ноутбук, оснащенный двумя дисплеями с разрешением 4K. Дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus, расположенный под углом к пользователю, не уступает по ширине основному OLED-дисплею. Эта модель в максимальной версии включает в себя процессор Intel Core i9 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 на базе микроархитектуры NVIDIA Ampere, которая обеспечивает плавность изображения в играх и поддержку технологии трассировки лучей в реальном времени. Устройство получило сертификацию NVIDIA Studio и подходит для создания медиаконтента. Дополнительный дисплей оснащен механизмом, автоматически приподнимающим его под углом 9,5°. Благодаря этому устраняются возможные блики.Вычислительные ресурсы графического процессора могут применяться для ускорения работы профессиональных приложений, в том числе при обработке видеоматериалов и создании 3D-объектов и анимации.ZenBook Pro Duo 15 OLED оснащен набором современных разъемов, включая два порта USB-C Thunderbolt 3, а беспроводные интерфейсы представлены модулем WiFi 6 (802.11ax). Максимальную аппаратную комплектацию ноутбука ZenBook Pro Duo 15 OLED дополняют твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3,0 X 4 и 32 ГБ оперативной памяти.ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) — 14-дюймовый ноутбук, оснащенный вспомогательным сенсорным экраном ScreenPad Plus, который дополняет основной дисплей NanoEdge с разрешением FHD для работы в многозадачном режиме. В корпусе толщиной 16,9 мм размещены процессор Intel Core 11-го поколения с графическим ядром Intel Iris Xe или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450. В ноутбуке ZenBook Duo 14 реализована технология интеллектуальной работы, которая оптимизирует работу процессора, обеспечивая дополнительный прирост производительности.Дополнительный дисплей ScreenPad Plus оснащен механизмом, автоматически приподнимающим его под углом 7° для устранения бликов. Экран занимает 93% площади поверхности крышки, его максимальная яркость составляет 400 кд/м2, поддерживается полный охват цветового пространства sRGB с сертификацией PANTONE Validated. Сертификация TÜV Rheinland, гарантирует защиту глаз благодаря снижению потенциально вредного синего света. Ноутбук способен проработать до 17 часов на одном заряде, а пополнить батарею можно через разъем USB-C с помощью адаптера с сертификацией Power Delivery.Для подключения периферийных устройств в ноутбуке ZenBook Duo 14 предусмотрен набор разъемов, включая пару портов USB-C Thunderbolt 4 с поддержкой функций Power Delivery и DisplayPort. Скорость передачи данных до 40 Гбит/с позволяет подключать к ноутбуку внешний монитор с разрешением 8K или два монитора с разрешением 4K UHD. Беспроводное соединение обеспечивают встроенный модуль WiFi 6 (802.11ax) и технология ASUS WiFi Master.VivoBook S14 (S435) — самая легкая 14-дюймовая модель серии VivoBook. В основе максимальной аппаратной комплектации этого устройства — процессор Intel Core i7 11-го поколения с графическим ядром Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и поддержка памяти Intel Optane Memory H10, а также твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe. Технология интеллектуальной работы обеспечивает дополнительный прирост производительности еще до 40% и способствует экономии заряда аккумулятора, эффективности охлаждения и снижению уровня шума.Полностью металлический корпус VivoBook S14 выполнен в темно-зеленом цвете, а на крышке размещен логотип серии VivoBook. Модный акцент в дизайне — ярко желтое оформление клавиши Enter. Для защиты глаз снижена интенсивность потенциально вредного синего света. При толщине корпуса 15,9 мм ноутбук весит 1,3 кг. Для подключения периферийных устройств VivoBook S14 наделен портами USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, который обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с и позволяет подключать внешний монитор с разрешением 8K или два монитора с разрешением 4K UHD. Набор портов ввода/вывода включает разъемы Type-A с интерфейсами USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, а также слот для карты памяти microSD. Ноутбукоснащен модулем WiFi 6.ASUS ExpertBook B9 — 14-дюймовый бизнес-ноутбук, один из самых легких в своем классе (880 граммов с аккумулятором 33 Вт·ч или 1005 граммов с аккумулятором 66 Вт·ч). По надежности он соответствует требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD 810H.В ExpertBook B9 установлен процессор Intel с поддержкой технологии Intel vPro, которая помогает обеспечить безопасность коммерческих данных и дает возможность удаленного администрирования. Кроме того, реализована технология интеллектуального шумоподавления во время аудио- и видеоконференций.В максимальной конфигурации ExpertBook B9 используется процессор Intel Core i7 11-го поколения с графическим ядром Intel Iris Xe и система хранения из двух твердотельных накопителей по 2 ТБ с поддержкой массивов RAID0 или RAID1 для высокую скорости работы с данными и надежности их хранения. За беспроводную связь отвечает модуль Intel WiFi 6 и технология ASUS WiFi Master Premium. Защита от физических воздействий дополнена системой информационной безопасности, включающей криптопроцессор TPM 2.0 для хранения паролей и шифровальных ключей. Для надежной и быстрой биометрической аутентификации используется инфракрасная камера с распознаванием лиц и датчиком приближения.Ноутбук ASUS Chromebook CX9 создан для решения задач с использованием облачных инструментов. В максимальную комплектацию входит процессор Intel Core i7 11-го поколения с графическим ядром Intel Iris Xe. За беспроводную связь отвечает модуль WiFi 6. 14-дюймовый дисплей с матовым покрытием поддерживает разрешение Full HD, а аудиосистема сертифицирована компанией Harman Kardon.Ноутбук заключен в корпус толщиной 16 мм из легкого и прочного магниевого сплава, отвечающего требованиям военно-промышленного стандарта MIL-STD 810H. При толщине устройства его вес составляет около 1 кг. Устройство предлагает большой набор портов подключения, в том числе разъем с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, а также порты USB Type-A и HDMI для подключения периферии. Для хранения паролей и шифровальных ключей используется технология Titan C, которая периодически обновляется. Для быстрой и безопасной авторизации в системе без ввода пароля ноутбук Chromebook CX9 оснащен сканером отпечатков пальцев, а физическая шторка веб-камеры защищает от случайного включения видеотрансляции.ASUS BR1100 — 11-дюймовый ноутбук в особо прочном корпусе с резиновым бампером, который защищает грани и углы корпуса, чтобы уберечь внутренние компоненты от повреждений. Ноутбук оснащается водостойкой клавиатурой и соответствует военно-промышленному стандарту MIL-STD 810H. Устройство представлено в двух вариантах корпуса: обычный ноутбук и трансформер. В комплекте с трансформером поставляется стилус, с помощью которого можно делать заметки или зарисовки на экране. В дисплее реализованы защитные технологии, сертифицированные компанией TÜV Rheinland, а клавиатура обладает противомикробными свойствами.В ноутбуке BR1100 установлен процессор Intel Pentium Silver. Устройство оснащено технологией интеллектуального шумоподавления для исходящего и входящего аудиосигналов и камерой с технологией подавления шума. За беспроводное интернет-соединения отвечает модуль WiFi 6. Во избежание случайного включения веб-камера устройства оборудована физической шторкой, а быстро включать и отключать микрофон можно с помощью горячей клавиши. Модуль 4G LTE позволяет подключаться к мобильным сетям, когда сеть WiFi недоступна.Набор портов ввода/вывода включает в себя разъем USB-C 3.2 Gen2 и порт Type-C с поддержкой интерфейса USB 3.2 Gen1, разъем HDMI и слот для карты памяти microSD. Ноутбук предлагает 16 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ памяти eMMC и твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ, подключенный через слот M.2.Ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Flip CX5 — ноутбук-трансформер, оснащенный процессором Intel Core 11-го поколения с графическим ядром Intel Iris Xe. Среди его достоинств — беспроводной модуль WiFi 6, поддержка технологии ASUS WiFi Stabilizer и стереодинамики от Harman Kardon.Белая отделка металлического корпуса напоминает керамическое покрытие, а поверхность под ладонями обладает бархатистой текстурой. Аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы. В аппаратную комплектацию Chromebook Flip CX5 входят до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 512 ГБ, также предусмотрен слот для карты памяти microSD.Портативный монитор ASUS ProArt Display PA148CTV оснащен IPS-экраном диагональю 14 дюймов с поддержкой разрешения FHD, аналоговым колесиком управления и виртуальной контрольной панелью. Программируемые горячие клавиши могут использоваться в Adobe Photoshop, After Effects, Premiere и Lightroom Classiс.PA148CTV поддерживает полный охват цветовых пространств sRGB и Rec.709. Точность цветопередачи (Delta E< 2) достигается фабричной калибровкой с сертификацией Calman Verified. Кроме того, этот дисплей поддерживает 10-пальцевый сенсорный ввод, поверхность оснащена антибликовым покрытием.Виртуальная контрольная панель представляет собой набор цифровых регуляторов и программируемых горячих клавиш для продуктивной работы в графических редакторах. ASUS Dial — это аналоговое колесико управления на задней панели для работы в программных продуктах Adobe и активации функций Microsoft Surface Dial.Набор интерфейсов включает в себя два порта USB-C, которые можно использовать для одновременной передачи звука, видеосигнала и электропитания по одному кабелю. Порт micro-HDMI позволяет принимать видеосигнал из различных источников. В корпусе предусмотрено отверстие для установки на треножный штатив, а на задней панели имеется откидная металлическая ножка, позволяющая разместить монитор на столе.ZenBeam Latte L1 — проектор с цилиндрической формой и текстильным покрытием. Такой дизайн принес ему награду CES 2021 за инновационные решения, а также премии Good Design Award 2020 и Taiwan Excellence Award 2021.Проектор поставляется с пультом дистанционного управления и оснащен аккумулятором, обеспечивающим до трех часов автономной работ. Яркость источника света составляет 300 лм, а размер изображения варьируется от 40 до 120 дюймов по диагонали. Предусмотрена возможность проецировать изображение с экрана смартфона.Встроенный динамик обладает мощностью 10 Вт, он сертифицирован компанией Harman Kardon и подключается через Bluetooth, поэтому его можно использовать в качестве портативной колонки. В режиме воспроизведения аудиофайлов время автономной работы устройства составит до 12 часов.TUF Dash F15 — игровой ноутбук, в максимальную аппаратную комплектацию которого входят процессор Intel Core i7 11-го поколения и видеокарта GeForce RTX 3070. Его дисплей поддерживает частоту обновления до 240 Гц и время отклика 3 мс, поддержка интерфейса Thunderbolt 4 позволяет подключать периферийные устройства — от док-станций до внешних видеокарт. Аккумулятор обеспечивает до 16,6 часа автономной работы в режиме воспроизведения видео, а пополнить заряд можно через порт USB-C.За охлаждение отвечает массивный теплораспределитель и пять медных тепловых трубок. Два радиатора выдувают горячий воздух из корпуса через четыре радиаторных решетки. Лопасти вентиляторов, изготовленные из жидкокристаллического полимера, тоньше обычных, но достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости, а для большего усиления воздушного потока их число у каждого вентилятора увеличено до 83 штук. Частицы пыли выводятся из корпуса устройства по двум туннелям, расположенным рядом с вентиляторами, а не накапливаются на радиаторах.Технология шумоподавления улучшает как исходящий, так и входящий аудиосигналы при голосовом общении. Ноутбук отвечает требованиям военно-промышленного стандарта.Ноутбук ZenBook 13 OLED с полностью металлическим корпусе и 13-дюймовым экраном в максимальной комплектации включает процессор AMD Ryzen 5000 серии U. Дисплей NanoEdge оснащен матрицей OLED с разрешением Full HD и поддержкой технологии HDR, он занимает 88% площади поверхности крышки. За беспроводную связь отвечает встроенный модуль WiFi 6 (802.11ax). Эта модель серию тестов на соответствие военно-промышленному стандарту MIL-STD 810H. Технология интеллектуального шумоподавления обеспечивает чистое звучание в приложениях для голосового общения, а наличие инфракрасной веб-камеры позволяет авторизоваться в системе с помощью технологии Windows Hello без ввода пароля.ZenBook 14 — один из самых тонких 14-дюймовых ноутбуков на базе процессора AMD. При толщине корпуса 14,3 мм он оснащен аккумулятором, обеспечивающим до 16 часов автономной работы. В максимальную версию включен процессор AMD Ryzen 7 5800H, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450, эффективная система охлаждения с двумя вентиляторами, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe и беспроводной модуль стандарта WiFi 6. Ноутбук обладает поворотным креплением ErgoLift и клавиатурой почти во всю ширину корпуса. Среди прочих функций, реализованных в этом ноутбуке, — технология интеллектуального шумоподавления и возможность аутентификации с помощью распознавания лиц.Ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Flip CM5 с экраном 15,6 дюйма создан на основе платформы AMD Ryzen и нацеленное прежде всего на молодую аудиторию. Его аппаратная конфигурация включает процессор AMD Ryzen 5 3500C с графикой Radeon. Ноутбук совместим с Google Workspace и приложений из магазина Google Play. Встроенный аккумулятор емкостью обеспечивает до 10 часов автономной работы. Аппаратную комплектацию дополняют до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ и модуль WiFi 6 с поддержкой ASUS WiFi Stabilizer. Крышка выполнена в сером цвете, а поверхность под ладонями обладает бархатистой текстурой. Ноутбук оснащен двумя динамиками с сертификацией Harmon Kardon.Новые модели серии VivoBook S оснащаются процессорами AMD Ryzen 5000 серии U, оперативной памятью DDR4x объемом до 16 ГБ и твердотельными накопителем большой емкости с интерфейсом PCIe. 14- и 15,6-дюймовые ноутбуки серии VivoBook S доступны в корпусах красного, зеленого, белого и черного цветов, а дополнительным акцентом в дизайне служит выделенная ярко желтой обводкой клавиша Enter. Среди прочих достоинств — дисплей NanoEdge с узкой рамкой, сенсорный цифровой блок NumberPad 2.0, встроенный в тачпад, и сканер отпечатков пальцев для авторизации в системе.Новые модели ноутбуков VivoBook 14 и VivoBook 15 оснащаются процессорами AMD Ryzen 5000 серии U, оперативной памятью DDR4x объемом до 16 ГБ, системой хранения, состоящей из двух накопителей твердотельный накопитель емкостью до 512 ГБ с интерфейсом PCIe и жесткий диск объемом 1 ТБ), а также модулем WiFi 6. Эти устройства доступны в трех вариантах оформления — золотистом, серебристом и черном с дизайнерским акцентом в виде желтого обрамления клавиши Enter. Экран NanoEdge с поддержкой разрешения Full HD занимает 85% площади поверхности крышки. В качестве опции для обеих моделей доступны сканер отпечатков пальцев для авторизации в системе и подсветка клавиатуры. 14-дюймовая модель VivoBook 14 оснащается встроенным в тачпад сенсорным цифровым блоком.Среди преимуществ моноблока Zen AiO 24 на базе процессора AMD Ryzen 5000 U — высокая производительность и необычный дизайн. Дисплей NanoEdge диагональю 23,8 дюйма заключен в тонкую рамку, относительная площадь экрана составляет 93%, а в качестве опции возможна поддержка сенсорного ввода. Необычность конструкции этого устройства подчеркивает смещенная от центра металлическая подставка и защищенные тканью фронтальные динамики с сертификацией Harman Kardon.