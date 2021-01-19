ROG Phone 5

В скором времени компания ASUS выпустит игровой смартфон ROG Phone 5. По причинам суеверного толка новинка пропустит в нумерации одну цифру, и после третьего поколения выйдет не четвёртое, а сразу пятое.

В китайской появилось видео, на котором мельком показан ROG Phone 5. Можно разглядеть дизайн устройства, а также одну очень важную детать — миниатюрный экран на задней части корпуса. Дополнительный экран может использоваться для отображения уведомлений и информации о звонках.


Эта утечка подтверждает название смартфона (на задней крышке указана цифра 5), симметричный дизайн фронтальной части и наличие тройной камеры. Ещё раньше стало известно, что у ASUS ROG Phone 5 будет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки от 65-ваттного адаптера. Не исключено, что он также получит жидкостную систему охлаждения.


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