ASUS выпустила ноутбук с ароматизатором

Компания ASUS представила ноутбук Adol Book 14 Air с топовой начинкой, но примечателен он не этим, а коллаборацией с парфюмерным брендом Anna Sui.
Ноутбук оснащён 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880х1800 пикселей, частотой обновления 240 Гц и 100-процентным охватом спектра DCI-P3, процессором AMD Ryzen 8945H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, SSD-накопителем на 1 ТБ и аккумулятором ёмкостью 75 Вт·ч, обеспечивающим воспроизведение видео в течение 14 часов.
В комплекте прилагается круглый диффузор, который примагничивается к верхней крышке и служит в качестве ароматизатора. Покупателю выдают 50-миллилитровый флакон парфюма Anna Sui Wishing Elf, стильную пухлую сумку для переноски ноутбука, фирменную беспроводную мышь и несколько наклеек.
Adol Book 14 Air продаётся в Китае за 6999 юаней, что в пересчёте на российскую валюту составляет примерно 83 тысячи рублей.
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