Назван список роутеров Asus, которые могут взломать прямо сейчас. Как это исправить?

Исправлены DoS-уязвимости на страницах конфигурации брандмауэра

Исправлены DoS-уязвимости в httpd

Исправлена уязвимость, связанная с предоставлением информации

Исправлены уязвимости, связанные с переименованием нулевого указателя

Исправлена уязвимость cfg-сервера

Исправлена уязвимость в функции logmessage

Фиксированный XSS с сохранением модели DOM клиента

Исправлена уязвимость, связанная с разделением HTTP-ответов

Исправлена уязвимость состояния HTML-страницы

Исправлены уязвимости, связанные с Samba

Исправлена уязвимость перенаправления

Исправлены проблемы с безопасностью аутентификации токенов

Исправлены проблемы с безопасностью на странице состояния

Включены и поддерживаются сертификаты ECDSA для Let’s Encrypt

Улучшена защита учетных данных

Улучшена защита для обновлений прошивки OTA

Компания опубликовала перечень из 19 роутеров с критическими ошибками по части безопасности. Некоторые баги наблюдались с 2018 года, но были исправлены только сейчас.Об этом Asus сообщает на своем официальном сайте. В предупреждении указан ряд маршрутизаторов и свежие обновления для них. Вот полный список устройств и ссылки на скачивание обновлений.Какие проблемы устраняются:В случае отказа от загрузки обновления, Asus рекомендует отключить WAN-соединение. Это снизит риск «потенциальных нежелательных вторжений».