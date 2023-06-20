Назван список роутеров Asus, которые могут взломать прямо сейчас. Как это исправить?

Артем
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Фото: Asus
Компания опубликовала перечень из 19 роутеров с критическими ошибками по части безопасности. Некоторые баги наблюдались с 2018 года, но были исправлены только сейчас.

Об этом Asus сообщает на своем официальном сайте. В предупреждении указан ряд маршрутизаторов и свежие обновления для них. Вот полный список устройств и ссылки на скачивание обновлений.


Какие проблемы устраняются:

  • Исправлены DoS-уязвимости на страницах конфигурации брандмауэра
  • Исправлены DoS-уязвимости в httpd
  • Исправлена уязвимость, связанная с предоставлением информации
  • Исправлены уязвимости, связанные с переименованием нулевого указателя
  • Исправлена уязвимость cfg-сервера
  • Исправлена уязвимость в функции logmessage
  • Фиксированный XSS с сохранением модели DOM клиента
  • Исправлена уязвимость, связанная с разделением HTTP-ответов
  • Исправлена уязвимость состояния HTML-страницы 
  • Исправлены уязвимости, связанные с Samba
  • Исправлена уязвимость перенаправления
  • Исправлены проблемы с безопасностью аутентификации токенов
  • Исправлены проблемы с безопасностью на странице состояния
  • Включены и поддерживаются сертификаты ECDSA для Let’s Encrypt
  • Улучшена защита учетных данных
  • Улучшена защита для обновлений прошивки OTA

В случае отказа от загрузки обновления, Asus рекомендует отключить WAN-соединение. Это снизит риск «потенциальных нежелательных вторжений».
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Источник:
Asus
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Комментарии

Dmitriy
+558
Dmitriy
Хорошая рекомендация от асуса — отключить роутер от тырнета :)))) Реально от многих проблем избавит. :)))
39 минут назад
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+208
vedpre Dmitriy
Подразумевается админский доступ снаружи для управления роутером, обычно порты 80, 8080, 443
13 минут назад
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