Asus выпустила улучшенную игровую консоль ROG Ally X в чёрном цвете

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В рамках выставки Computex 2024 компания Asus наконец-то представила улучшенную версию своей портативной консоли ROG Ally X.Девайс полностью изменился внутри (в плане компоновки), но сохранил уже привычный дизайн. Тут используется тот же процессор AMD Z1 Extreme, но новая материнская плата теперь поддерживает твердотельные NVMe-накопители M.2 2280.Asus также удвоила объем хранилища в базовом варианте до 1 ТБ, а оперативка увеличилась с 16 ГБ до 24 ГБ DDR5-7500. Дополнительные 8 ГБ выделены для встроенного графического процессора Z1 Extreme.Самым значимым изменением в ROG Ally X стала батарея ёмкостью 80 мАч, что вдвое больше, чем у оригинальной ROG Ally. Asus также решила проблемы с охлаждением, установив более крупные тепловые трубки и более тихие вентиляторы. Теперь девайс потребляет 17 Вт вместо 15 Вт в производительном режиме, а в бесшумном — 13 Вт вместо 10 Вт.Вместо порта XGM на корпусе появился второй порт USB Type-C, совместимый с Thunderbolt, что позволяет пользователям подключать внешний графический процессор. Дисплей остался прежним: 7-дюймовый LCD-экран с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц.Asus ROG Ally X уже доступен для предзаказа в некоторых странах по цене от $799, а продажи стартуют 22 июля.