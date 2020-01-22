



Форум техподдержки Apple завален сообщениями о новой проблеме, с которой столкнулись обладатели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. У этих смартфонов возникают большие трудности при работе с системой CarPlay в автомобилях различных производителей.



Вот один из типичных отзывов:



Я недавно купил iPhone 11 Pro вместо iPhone X. У меня установлена iOS 13.0, и музыка в CarPlay звучит будто со старой исцарапанной пластинки. Каждые 5-15 секунд происходит какой-то рандомный скачок и затем всё то же самое повторяется снова. Я сбрасывал телефон к начальным настройкам, стирал все данные, оставлял в медиатеке всего один альбом, ничего не помогло. Я обновился до iOS 13.1, никаких изменений, музыка по-прежнему прыгает. Мой старый iPhone X с iOS 13.1 работает идеально. Всё настолько плохо, что мне приходится слушать радио, я не могу использовать CarPlay для воспроизведения треков. Мой автомобиль — Mini Cooper JCW 2019-го года.

По всей видимости, проблема затрагивает исключительно новые модели iPhone и лишь в автомобилях определённых марок (достоверно известно о Mini Cooper, Nissan и Honda). Позапрошлогодние и более старые модели iPhone не доставляют пользователям неудобств при использовании с системой Carplay даже после обновления до iOS 13.1, из чего можно сделать вывод, что дело вовсе не в операционной системе или аппаратной начинке автомобильных инфоразвлекательных систем, а компонентах, использованных в новых смартфонах Apple.Примечательно, что первые сообщения об этой проблеме появились ещё в октябре 2019 года, но тогда их было очень мало, а сейчас они стали массовыми. Скорее всего, Apple обратит внимание на эту проблему и выпустит патч, который устранит её.





