Появилась информация о том, что ФБР недавно обошло шифрование смартфона iPhone 11 Pro Max. Исходя из этого возникает вопрос, почему правоохранительный орган требует от Apple содействия в доступе к двум устаревшим iPhone в рамках расследования стрельбы на военно-морской базе в штате Флорида.



Сообщается, что в 2019 году два федеральных агента получили ордер на обыск собственности Бариса Али Коха, в ходе которого был изъят заблокированный iPhone 11 Pro Max. Судя по отчету, федералы получили доступ к смартфону, не обращаясь за помощью к Apple.



В ходе расследования дела Коха 11 октября 2019 сотрудники ФБР получили iPhone 11 Pro Max подозреваемого, который, по словам адвоката Коха, был заблокирован, а пароль не передавался. В ордере на обыск указано, что в распоряжении правоохранительного органа имеется оборудование GrayKey для «проведения криминалистического анализа».



Напомним, GrayKey — это программно-аппаратный комплекс, который был создан стартапом Grayshift, позволяет обходить протоколы безопасности iPhone для извлечения данных.



В отчете ФБР сообщается об успешном взломе смартфона подозреваемого, что в свою очередь вызывает некоторые вопросы. Если власти смогли получить доступ к данным смартфона актуального модельного ряда Apple, то почему бы им не воспользоваться методом GrayKey для взлома старых iPhone 5 и iPhone 7 Plus, которые фигурирую в деле стрелка из штата Флорида.





