АвтоВАЗ переименовал свои автомобили. Нет, не в «Жигули»!

Александр

Фото: Unsplash

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл новое название автомобилей, которые придут на замену Lada Granta. Они будут называться Lada Iskra.

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнется в конце следующего года», — рассказал Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме.

Название Lada Iskra было запатентовано АвтоВАЗом в 2020 году. Тогда же автоконцерн зарезервировал название Lada Aura.



По словам Соколова, первые модели серии Lada Iskra сойдут с конвейера в 2025 году, их дизайн будет перекликаться с Lada Vesta NG, старт продаж которой запланирован на июль 2023 года. Параллельно с этим будут выпускаться автомобили Lada Granta, но примерно в 2026 или 2027 году их снимут с производства.
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