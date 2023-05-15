Камерофон realme 11 Pro+ появился на AliExpress за 26 000 рублей

Смартфон с флагманским дизайном получил новейший процессор MediaTek Dimensity 7050, изогнутый экран и камеру с разрешением 200 МП.Презентация гаджета состоялась на прошлой неделе, но уже сейчас его можно заказать на просторах AliExpress. Над дизайном постарался именитый итальянский дизайнер Маттео Менотто, который ранее сотрудничал с брендами Gucci, Bulgari и Chanel. Задняя крышка смартфона выполнена из кожи с элегантной лентой по центру. На выбор доступно три варианта расцветки: молочный, зеленый и черный.6,7″, AMOLED-матрица, поддержка HDR, разрешение 2412×1080, частота обновления экрана 120 Гц, пиковая яркость 950 нит;MediaTek Dimensity 7050;оперативная 12 ГБ, встроенная 256/512 или 1ТБ;200+8+2МП, фронтальная 32МП;5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 100Вт.NFC, подэкранный сканер отпечатков, стереодинамики.Также доступен realme 11 Pro. Модели одинаковы по дизайну и некоторым характеристикам: экран, процессор, аккумулятор. Главное отличие заключается в основной камере — в младшей версии камера 100 МП с оптической стабилизацией и дополнительный объектив на 2 МП. Сэлфи-камера — 16 Мп. Мощность зарядки чуть меньше — 67 Вт.Оба смартфона поддерживают русский язык, но отсутствует европейский адаптер, который можно попросить положить продавца перед отправкой товара. Чтобы получить наиболее выгодный ценник, необходимо выбрать пункт ChinaRomeSealedBox, но Google Play придется установить самостоятельно.