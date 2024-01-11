AyaNeo Next Lite — бюджетный аналог Steam Deck на SteamOS представлен официально

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Китайский производитель консолей AyaNeo произвёл фурор на выставке CES 2024, анонсировав портативную консоль Next Lite. Этот первое устройство на SteamOS, которое создано не Valve.Изначально только одна портативная консоль работала под управлением SteamOS. Речь идёт о Steam Deck. Все остальные приставки поставляются с Windows. Однако AyaNeo намерена составить конкуренцию «палубе Габена».AyaNeo Next Lite позиционируется как бюджетная альтернатива Steam Deck. Девайс получил 7-дюймовый дисплей с разрешением 800p и аккумулятор мощностью 47 Вт*ч. Устройство также оснащено джойстиками с эффектом Холла. Другие характеристики пока не раскрываются, но, по данным инсайдеров, консоль будет работать на чипе AMD Ryzen 7 8840U с 16 ГБ оперативной памяти.Ждём полноценный анонс этой консоли в первом квартале 2024 года.