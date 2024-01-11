AyaNeo Next Lite — бюджетный аналог Steam Deck на SteamOS представлен официально

Фархад
Ayaneo

Китайский производитель консолей AyaNeo произвёл фурор на выставке CES 2024, анонсировав портативную консоль Next Lite. Этот первое устройство на SteamOS, которое создано не Valve.

Изначально только одна портативная консоль работала под управлением SteamOS. Речь идёт о Steam Deck. Все остальные приставки поставляются с Windows. Однако AyaNeo намерена составить конкуренцию «палубе Габена».

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AyaNeo Next Lite позиционируется как бюджетная альтернатива Steam Deck. Девайс получил 7-дюймовый дисплей с разрешением 800p и аккумулятор мощностью 47 Вт*ч. Устройство также оснащено джойстиками с эффектом Холла. Другие характеристики пока не раскрываются, но, по данным инсайдеров, консоль будет работать на чипе AMD Ryzen 7 8840U с 16 ГБ оперативной памяти.

Ждём полноценный анонс этой консоли в первом квартале 2024 года.
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Источник:
PC Gamer
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Комментарии

kardigan
+3403
kardigan
Молодцы китайцы!
Сегодня в 11:47
#
tellurian
+2916
tellurian
Какая будет цена? От этого зависит успех или не успех.
Сегодня в 14:41
#
Mers
+4773
Mers
И опять без тач панелей☹️
Сегодня в 15:22
#
tellurian
+2916
tellurian Mers
Вы про те, которые с боку?
Сегодня в 16:37
#
Mers
+4773
Mers tellurian
Ну квадратные которые, они мышку заменяют или 20 кнопок.
2 часа назад в 18:32
#
Esthet
+1807
Esthet
Габен негодует)
Сегодня в 15:43
#