Infinix встроила дисплеи с цветными чернилами в задние панели смартфонов. Выглядит бомбезно

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В рамках проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставки CES 2024 бренд Infinix продемонстрировал ряд инновационных технологий, которые будут использоваться в его будущих смартфонах.Одно из самых интересных решений — технология E-Color Shift, которая представляет собой встроенные в задние панели дисплеи E-Ink Prism. Это позволяет менять цвет корпуса смартфона без потребления энергии. Разумеется, на панель можно выводить время, эмодзи и некоторые виджеты, прямо как в YotaPhone.Компания также представила свои концептуальные устройства AirCharge и Extreme-Temp Battery. AirCharge — полностью беспроводная зарядка, которая использует технологию магнитного резонанса с несколькими катушками, чтобы заряжать гаджеты на расстоянии до 20 см. Нечто похожее мы уже видели в прошлом — такие же концепты уже демонстрировали Motorola и Xiaomi.Аккумулятор Extreme-Temp предназначен для решения проблем с переохлаждением и перегревом аккумулятора смартфона в экстремально холодных и жарких условиях с диапазоном температур от -40°C до 60°C.Пока это всего лишь концепты, но вполне вероятно, что некоторые из этих технологий мы увидим в коммерческих продуктах до конца 2024 года.