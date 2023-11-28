AyaNeo выпустила миниатюрный Macintosh с процессором AMD Ryzen и Windows 11

Фархад
Ayaneo

Популярный производитель портативных консолей AyaNeo представил новый мини-ПК в дизайне крошечного Apple Macintosh со стартовой ценой в $149.

AyaNeo Retro Mini PC AM01 доступен в двух версиях: с процессором AMD Ryzen 3 3200U (2 ядра/4 потока) с тактовой частотой до 3,5 ГГц и графикой Radeon Vega 3, а также с APU Ryzen 7 5700U (8 ядер/16 потоков) с тактовой частотой до 4,3 ГГц и графическим чипом Radeon Vega 8. Обе модели предлагают двухканальную память DDR4, слоты для SSD M.2 2280 PCIe 3.0, систему охлаждения с активным вентилятором и ОС Windows 11.

Ayaneo

Габариты девайса — 132x132x60,5 мм, а весит он всего 486 граммов. Пользователи могут выбрать конфигурации с оперативкой до 64 ГБ DDR4 и накопителем объёмом до 2 ТБ. На корпусе расположены порты USB-C (3.2 Gen 1), 3 x USB-A (3.2 Gen 2), 1 x USB 2.0, HDMI 2.0, DP 1.4, разъем для наушников, Ethernet и разъем питания.

Цены на мини-ПК AyaNeo AM01 стартуют со $149, а самая дорогая конфигурация оценена в $459. Пока девайс выставлен только на Indiegogo.
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Источник:
Wccftech
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