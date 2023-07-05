Китайцы выпустили одноплатный мини-компьютер Mango Pi микроскопических размеров

Фархад
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Компания Guangzhou Craftsman Technology представила одноплатный компьютер Mango Pi с 64-разрядным процессором RISC-V ArtInChip D213ECV, 128 МБ памяти DDR3 (672 МГц) и 256 МБ флэш-памяти.

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Несмотря на миниатюрные габариты 5х5 см, девайс получил все необходимые разъёмы, включая:
  • 2 гигабитных Ethernet-порта Realtek RTL8211F;
  • 2 порта USB Type-A 2.0;
  • 1 порт USB Type-C (только для питания);
  • 2 порта CAN 2.0;
  • 2-контактный разъем RS485;
  • 22-контактный GPIO, UART, SPI, ADC и разъём питания;
  • Разъем FPC для дисплея MIPI-DSI и/или ёмкостного сенсорного экрана.

  Пока сроки начала продаж и цены на новый мини-компьютер Mango Pi не разглашаются.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

Dmitriy
+579
Dmitriy
Нафига только ему два эзернета...
И объем оперы ну такой, бедноватый эдля идеи, ибо дисплей и сенсорный если ставить, то запуск интерфейса будет непростым.
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