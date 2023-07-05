Китайцы выпустили одноплатный мини-компьютер Mango Pi микроскопических размеров

2 гигабитных Ethernet-порта Realtek RTL8211F;

2 порта USB Type-A 2.0;

1 порт USB Type-C (только для питания);

2 порта CAN 2.0;

2-контактный разъем RS485;

22-контактный GPIO, UART, SPI, ADC и разъём питания;

Разъем FPC для дисплея MIPI-DSI и/или ёмкостного сенсорного экрана.

Компания Guangzhou Craftsman Technology представила одноплатный компьютер Mango Pi с 64-разрядным процессором RISC-V ArtInChip D213ECV, 128 МБ памяти DDR3 (672 МГц) и 256 МБ флэш-памяти.Несмотря на миниатюрные габариты 5х5 см, девайс получил все необходимые разъёмы, включая:Пока сроки начала продаж и цены на новый мини-компьютер Mango Pi не разглашаются.