



Перед портом японского города Иокогама был закрыт на карантин лайнер Princess Diamond с 3700 пассажирами, один из которых оказался заражён коронавирусом COVID-2019 из Китая. Министерство здравоохранения Японии настояло на том, что к ним необходимо доставить смартфоны.



Мобильные устройства необходимы для того, чтобы пассажиры лайнера могли общаться с врачами, докладывать о своём самочувствии и получать рекомендации.



Изначально планировалось привезти недорогие Android-смартфоны, но выяснилось, что на этих устройствах некорректно работает специальное приложение Минздрава, поэтому в итоге на лайнер были доставлены устройства Apple — более двух тысяч iPhone 6s. В случае с семьями одним смартфоном могут пользоваться несколько человек.







Получение дистанционных медицинских консультаций с помощью смартфонов не сильно помогло — к 15 февраля на лайнере насчитывается 285 заражённых. 11 пассажирам разрешили сойти, но они были помещены на карантин на суше. Остальных не отпускают, поскольку невозможно достоверно убедиться в том, что у них нет вируса, даже если симптомы болезни не проявляются.



По состоянию на 15 февраля коронавирусом COVID-2019 было заражено более 67 тысяч человек, 1527 умерли, 8578 излечились. Подавляющее число заражений зафиксировано в Китае. Из-за вируса в Барселоне впервые в истории была отменена выставка электроники Mobile World Congress.







