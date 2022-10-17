Баг в iOS 16 превращает айфоны в «кирпич». Как этого избежать

«Я действительно в отчаянии, мой iPhone 14 Pro Max прошлой ночью превратился в «кирпич». Он работал отлично, обновлений вчера вечером не было, я просто поставил его на зарядку, а сегодня утром он просто умер. Я перепробовал все способы, пытаясь включить его, но он все безуспешно.»

«Это случилось и с моим iPhone 14 Pro. Я думаю, что он загрузил обновление за ночь.»

«То же самое и у меня. Я пытался сделать восстановление на iPhone 14 Pro, но это не сработало.»

Быстро нажмите кнопку увеличения громкости

Нажмите кнопку уменьшения громкости

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока смартфон не выключится

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы снова включить iPhone.

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После обновления пользователи не могут запустить свои iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.Проблемой поделились пользователи Reddit. Теме была создана специальная ветка, где несколько пользователей сообщили об аналогичной проблеме и пытались сообща оживить свои смартфоны. Практически все утверждают, что баг происходит после автоматического обновления прошивки, которое запускается ночью, пока девайс бездействует. На утро на дисплее видна анимация с логотипом и больше ничего не происходит.Некоторые пострадавшие утверждают, что привести в чувство флагман, помогает «жесткий» сброс. Выполняется он следующим образом:Однако способ, как выяснилось, работает не у всех. Также можно обезопасить себя, отключив автоматическое обновление, но это уже личный выбор каждого.