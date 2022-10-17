Apple iphone

Баг в iOS 16 превращает айфоны в «кирпич». Как этого избежать

Артем
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После обновления пользователи не могут запустить свои iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Проблемой поделились пользователи Reddit. Теме была создана специальная ветка, где несколько пользователей сообщили об аналогичной проблеме и пытались сообща оживить свои смартфоны. Практически все утверждают, что баг происходит после автоматического обновления прошивки, которое запускается ночью, пока девайс бездействует. На утро на дисплее видна анимация с логотипом и больше ничего не происходит. 

Из сообщений пользователей:

  • «Я действительно в отчаянии, мой iPhone 14 Pro Max прошлой ночью превратился в «кирпич». Он работал отлично, обновлений вчера вечером не было, я просто поставил его на зарядку, а сегодня утром он просто умер. Я перепробовал все способы, пытаясь включить его, но он все безуспешно.»
  • «Это случилось и с моим iPhone 14 Pro. Я думаю, что он загрузил обновление за ночь.»
  • «То же самое и у меня. Я пытался сделать восстановление на iPhone 14 Pro, но это не сработало.»

Некоторые пострадавшие утверждают, что привести в чувство флагман, помогает «жесткий» сброс. Выполняется он следующим образом:

  • Быстро нажмите кнопку увеличения громкости
  • Нажмите кнопку уменьшения громкости
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока смартфон не выключится
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы снова включить iPhone.

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Однако способ, как выяснилось, работает не у всех. Также можно обезопасить себя, отключив автоматическое обновление, но это уже личный выбор каждого.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

kardigan
+2832
kardigan
Намудрили они конечно с четырнадцатой серией.
Сегодня в 14:31
#
kardigan
+2832
kardigan
Намудрили они конечно они с четырнадцатой серией.
Сегодня в 14:32
#
Volnorez Uraganov
+28
Volnorez Uraganov kardigan
Скорее дело в прошивке а не в телефоне, так как если б проблема была самого аппарата то он бы окирпичивался и без обновления прошивки
Сегодня в 15:16
#
+326
Geek
Однако здравствуйте ! Обновление до версии «кирпич»:))))
Сегодня в 15:14
#
+464
pincher
Я всегда думал что это называется жесткая перезагрузка, а не жесткий сброс🤔
Сегодня в 15:30
#
+464
pincher pincher
Ведь сброс подразумевает стирание данных а тут просто перезагрузка😏🤓
Сегодня в 15:32
#
Mers
+4126
Mers pincher
Так и есть. «Хард ресет». Автор просто не в теме.
Сегодня в 16:55
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–84
мастурбатор_жесткий Mers
Это уже просто смешно😂авторы вообще не шарят в технике Эппл 🤦🏻‍♂️зато заголовки какие клепают, ух💪🏻 им бы к украм, фейки строчить….
2 часа назад в 18:23
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