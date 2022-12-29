Baseus выпустила ультратонкую сверхбыструю зарядку, размером с картхолдер

Популярный производитель аксессуаров для смартфонов Baseus выпустил новое ультратонкое и сверхбыстрое зарядное устройство Baseus GaN 5 Pro Lightweight Fast Charge.Инженеры компании заслуживают отдельной похвалы — продукт получил очень тонкий (20 мм), компактный и лёгкий (11 г) корпус при обеспечении быстрой зарядки мощностью до 65 Вт.В отличие от типичных адаптеров питания, новинка Baseus напоминает металлический картхолдер или небольшой пауэрбанк. Вилка складывается в сам корпус, благодаря чему устройство удобно всегда носить с собой.Новый адаптер предлагает два порта — USB Type-A и USB Type-C. При одновременной зарядке двух устройств скорость порта USB-A составляет 20 Вт, а USB-C — 45 Вт.Гаджет использует собственную технологию Baseus GaN 5-го поколения, основанную на нитриде галлия, которая интеллектуально регулирует выходное напряжение, ток и распределение мощности в зависимости от количества подключённых устройств.Пока Baseus GaN 5 Pro Lightweight Fast Charge 65W можно приобрести только в Китае по цене 199 юаней (~2100 рублей). Ждём, когда девайс появится на AliExpress.