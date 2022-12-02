Крутейшая беспроводная зарядка 3-в-1 с AliExpress. Может заряжать смартфон, часы и наушники

Мы нашли на AliExpress беспроводное зарядное устройство с красивым дизайном и впечатляющими характеристиками. Оно способно заряжать одновременно сразу три гаджета.
Зарядка совместима с широко распространённым стандартом Qi, который поддерживают в том числе Android-смартфоны и устройства производства Apple. Она питается от сетевого адаптера через порт USB Type-C и передаёт энергию с трёх платформ. Основания этих платформ магнитные, что позволяет более точно и надёжно разместить гаджеты Apple с поддержкой технологии MagSafe. Часы и зарядный кейс наушников можно заряжать с мощностью 5 Вт, а зарядка смартфона гораздо более мощная — до 65 Вт. Лимит мощности зависит от устройства, на которое подаётся энергия.
Зарядка складывается и занимает совсем мало места. Кроме того, её можно использовать в качестве подставки с магнитным креплением за корпус смартфона. Пользователи отмечают в отзывах высокое качество сборки, поддержку быстрой зарядки и бесперебойную работу.
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