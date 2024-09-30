Базовый MacBook Pro с чипом M4 может получить необычную конфигурацию памяти

Авторитетный инсайдер под ником ShrimpApplePro поделился в сервисе микроблогов X фотографией упаковки базового 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4.
Судя по стикеру на коробке, самый доступный 14-дюймовый MacBook Pro получит новый чип M4, 16 ГБ объединённой оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Это может стать самым полезным апгрейдом, поскольку до этого Apple предлагала базовые ноутбуки в конфигурациях 8/256 ГБ на протяжении последних 6 лет.
Остальные характеристики схожи с актуальной моделью, включая три порта Thunderbolt 4, HDMI, слот для карты SDXC и MagSafe 3.
Единственное, что смущает в этом стикере — размытая часть текста, где можно разглядеть надпись «16-дюймовый MacBook Pro». И это очень странно, поскольку все актуальные 16-дюймовые модели поставляются с 18 ГБ объединённой оперативной памяти. Возможно, это просто опечатка на предсерийной модели.
Ожидается, что Apple представит новые Mac и iPad уже в октябре.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.