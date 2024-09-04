Beats показала наушники будущего, но они выйдут только в следующем году

Фархад
PowerBeats

Суббренд Apple, Beats, поделился в сервисе микроблогов X коротким тизером будущих беспроводных наушников Powerbeats Pro 2, которые рассчитаны на людей, активно занимающихся спортом.

В ролике показан профессиональный игрок MLB Сёхей Отани в Powerbeats Pro 2. Внешне они отдалённо похожи на актуальную модель Powerbeats Pro, вышедшую ещё в 2019 году, но при этом они станут более вытянутыми. Крепление на ухо в виде дужек для максимально комфортной посадки сохранится, а начинку наверняка прокачают. Пока Beats не раскрыла никаких новых функций или других конкретных подробностей о Powerbeats Pro 2.

PowerBeats

Нынешние Powerbeats Pro могут похвастаться версия наличием чипа H1, влагозащитой IPX4 и автономностью до 9 часов. Вероятно, Powerbeats Pro 2 предложат поддержку пространственного звука, более длительное время автономной работы и улучшенную кроссплатформенную совместимость с функциями Android.

Ожидается, что Beats представит Powerbeats Pro 2 в начале 2025 года.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+1125
Dmitriy
Дизайн на базе слухового аппарата или гарнитур начала тысячелетия.
2 часа назад в 20:32
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+4481
Gabriel
Какое скучное будущее.
час назад в 21:09
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