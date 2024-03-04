Belkin представила MagSafe-крепление для телевизора

Подписаться наiGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Популярный производитель аксессуаров Belkin выпустил специальное крепление для iPhone с MagSafe, которое позволяет прицепить смартфон к телевизору, чтобы использовать его в качестве камеры для Apple TV.Аксессуар крепится сверху на ТВ, но также его можно разместить просто на полке. С помощью этого девайса владельцы iPhone смогут использовать основную камеру смартфона для видеозвонков по FaceTime через приставку Apple TV 4K под управлением tvOS 17. Конечно же, намного логичнее просто позвонить с телефона, но Apple для чего-то разрабатывала эту функцию.Крепление можно наклонять под углами от –20 до +30 градусов, а в комплект входит монтажный кронштейн для дополнительной устойчивости.Ну, и самое главное — Belkin оценила iPhone Mount with MagSafe for Apple TV 4K в $49,95.