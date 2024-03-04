MacBook Air M2 наконец-то рухнул в цене

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После анонса новых моделей MacBook Air с чипами M3 компания Apple снизила цену на 13-дюймовый MacBook Air с M2. Ноутбук наконец-то пробил психологическую отметку и подешевел до $999.В июне 2022 года Apple продавала 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2 по цене от $1199, а год спустя снизила цену до $1099. Напомним, базовая конфигурация предлагает 8-ядерный процессор, 8-ядерный графический процессор, 8 ГБ объединённой памяти и накопитель на 256 ГБ.При этом Apple сняла с продажи 15-дюймовый MacBook Air на M2, поэтому единственным доступным вариантом на сегодняшний день остаётся «тринашка». Правда, за $999 её можно купить только в нескольких безналоговых штатах Америки.