Belkin представила мощный пауэрбанк для iPhone и Apple Watch

Главным преимуществом Belkin BoostCharge Pro стала скорость зарядки. Смартфон и часы заряжаются так же, как и от розетки с оригинальным блоком.
Гаджет компактный, меньше iPhone 14 Pro в длину. На передней стенке сбоку расположено углубление под Apple Watch. Часы можно пристегнуть ремешком к корпусу и кинуть в суку, не переживая что они слетят. Впрочем, это не на долго. Всего 45 минут и аккумулятор восстановится на 100%, даже если был полностью на нуле. На зарядную область мощностью 7,5 Вт можно положить и AirPods Pro 2, но если только на столе или другой горизонтальной поверхности.
Одновременно по проводу к BoostCharge Pro подключается iPhone. Кабель уже входит в комплект и также передает максимальную мощность внешнего аккумулятора — 20 Вт. Кроме того есть функция сквозной зарядки, что позволяет заряжать и смартфон, и пауэрбанк. Минусом может стать разве что скромная ёмкость, всего 10000 мА·ч.
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