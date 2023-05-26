Belkin представила мощный пауэрбанк для iPhone и Apple Watch

Артем
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Главным преимуществом Belkin BoostCharge Pro стала скорость зарядки. Смартфон и часы заряжаются так же, как и от розетки с оригинальным блоком. 

Гаджет компактный, меньше iPhone 14 Pro в длину. На передней стенке сбоку расположено углубление под Apple Watch. Часы можно пристегнуть ремешком к корпусу и кинуть в суку, не переживая что они слетят. Впрочем, это не на долго. Всего 45 минут и аккумулятор восстановится на 100%, даже если был полностью на нуле. На зарядную область мощностью 7,5 Вт можно положить и AirPods Pro 2, но если только на столе или другой горизонтальной поверхности.

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Одновременно по проводу к BoostCharge Pro подключается iPhone. Кабель уже входит в комплект и также передает максимальную мощность внешнего аккумулятора — 20 Вт. Кроме того есть функция сквозной зарядки, что позволяет заряжать и смартфон, и пауэрбанк. Минусом может стать разве что скромная ёмкость, всего 10000 мА·ч. 
Цена Belkin BoostCharge Pro составляет 99 долларов (~7 900 рублей). Пока купить гаджет нельзя, но можно оставить предзаказ на официальном сайте. Отправка намечена на июнь. Будем надеяться, что устройство заглянет и на AliExpress.
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Источник:
Belkin
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Комментарии

Aspard
+521
Aspard
"кинуть в cуку". Миленько)
час назад в 18:00
#
+138
lokky
"...кинуть в с*ку" — боюсь, она обидится))
час назад в 18:04
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