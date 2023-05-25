Древний iPhone 7 оказался лучше современных Android-смартфонов по крайне важному параметру

В большинстве Android-смартфонов обнаружена уязвимость, которая прячется в самом неожиданном месте. Об этом пишет Gizmochina.Согласно источнику, эксперты по кибербезопасности с удивлением обнаружили крайне примитивный способ взламывать Android-смартфоны, оснащенные сканером отпечатка пальца. Для этого достаточно простейшего прибора из нескольких комплектующих, соединенных воедино. Прибор даже не нужно подключать к смартфону — достаточно просто приложить его к сканеру отпечатков.Для взлома используется уязвимость в модулях сканеров, которые обычно используются в Android-смартфонах. Небольшой приборчик, который уже окрестили BrutePrint, используют базу данных отпечатков пальцев прямо на самом смартфоне, после чего используют подходящий отпечаток из его памяти для его же разблокировки.Метод протестирован на самых разных смартфонах — Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo X60 Pro, OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10+, Huawei P40 и так далее. Каждый из этих смартфонов удалось взломать при помощи BrutePrint. Энтузиасты уже начали продавать приборчик по $15, но его несложно собрать своими руками.Эксперты также проверили BrutePrint на нескольких смартфонах Apple, включая iPhone SE и iPhone 7. Ни одно устройство не удалось взломать описанным выше методом.