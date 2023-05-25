Древний iPhone 7 оказался лучше современных Android-смартфонов по крайне важному параметру

Олег

iPhone


В большинстве Android-смартфонов обнаружена уязвимость, которая прячется в самом неожиданном месте. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, эксперты по кибербезопасности с удивлением обнаружили крайне примитивный способ взламывать Android-смартфоны, оснащенные сканером отпечатка пальца. Для этого достаточно простейшего прибора из нескольких комплектующих, соединенных воедино. Прибор даже не нужно подключать к смартфону — достаточно просто приложить его к сканеру отпечатков.

Для взлома используется уязвимость в модулях сканеров, которые обычно используются в Android-смартфонах. Небольшой приборчик, который уже окрестили BrutePrint, используют базу данных отпечатков пальцев прямо на самом смартфоне, после чего используют подходящий отпечаток из его памяти для его же разблокировки. 

Android

Метод протестирован на самых разных смартфонах — Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo X60 Pro, OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10+, Huawei P40 и так далее. Каждый из этих смартфонов удалось взломать при помощи BrutePrint. Энтузиасты уже начали продавать приборчик по $15, но его несложно собрать своими руками.

Эксперты также проверили BrutePrint на нескольких смартфонах Apple, включая iPhone SE и iPhone 7. Ни одно устройство не удалось взломать описанным выше методом. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

YABLOKOFON
+152
YABLOKOFON
Типичный дырявый андроид )))
Сегодня в 00:46
#
barbarianin
+184
barbarianin
да когда вы уже научитесь пруфы на первоисточник ставить в свои статьи? такую шляпу писать !!! написать можно все что угодно , например — автор дырявый ( дырки в носу — он через них дышит) . без ссылок на первоисточник — дезинформация ¡¡¡
Сегодня в 02:59
#
barbarianin
+184
barbarianin
предвидя минусы к коменту — в Приложении нет этой шляпы со сносками на источник. В тексте статьи ставить нужно ссылку!!!
Сегодня в 03:20
#
Pavel Nikiforov
+595
Pavel Nikiforov
Автор противоречит сам себе — пишет, что прибор не нужно подключать к смартфону... но при этом этот прибор должен как-то получить доступ к базе отпечатков на самом взламываемом смартфоне и уже потом применить найденное для эмуляции пальца 🤣🤣🤣
Ну те статья по факту обс.
Сегодня в 08:12
#
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