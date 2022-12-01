Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели

В Apple App Store наконец-то вышло приложение RealityScan от Epic Games, которое было представлено ранее в этом году.
Приложение позволяет сканировать объекты и превращать их в высококачественные 3D-модели с помощью камеры iPhone или iPad.
Для разработки RealityScan использовались технологии компании Capturing Reality, специализирующейся на решениях для фотограмметрии, которую Epic Games приобрела в 2021 году.
RealityScan позволяет создавать 3D-модели объектов всего за несколько минут. Для этого нужно сделать не менее 20 снимков предмета под разными углами при хорошем освещении и чистом фоне.
После завершения захвата 3D-объект можно экспортировать в Sketchfab — популярную платформу для публикации и поиска 3D-, AR- и VR-контента. Затем эти модели можно использовать для создания игр на Unreal Engine.
Приложение RealityScan можно скачать бесплатно в App Store. Оно работает с любым iPhone или iPad под управлением iOS 16.0 или более поздней версии ПО.
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