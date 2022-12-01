Вот почему новый iPad не поддерживает Apple Pencil 2

Специалисты iFixit разобрали недавно вышедший iPad 10-го поколения, и показали на видео, почему в устройстве отсутствует поддержка Apple Pencil 2-го поколения.Под экраном нового планшета Apple расположена двухэлементная батарея ёмкостью 7606 мАч, материнская плата с чипом A14 Bionic и прочие компоненты.Разборка также показывает, что компоненты для горизонтально расположенной фронтальной камеры в iPad 10-го поколения занимают место, где должна быть расположена катушка для беспроводной зарядки Apple Pencil 2-го поколения. Как следствие, девайс совместим только с Apple Pencil 1-го поколения.Специалисты iFixit также подтвердили, что в новом iPad есть специальные язычки под батареей, как в iPad Air 5 и iPad mini 6, что упрощает её замену. Для сравнения, в более старых моделях планшетов аккумуляторы приклеены к корпусу.Кроме того, порт USB-C в iPad 10 припаян к материнской плате, что усложняет его ремонт.Теперь остаётся дождаться оценки общей ремонтопригодности планшета от iFixit.