Apple бесплатно раздаёт красные циферблаты для Apple Watch

Сегодня, 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, Apple напомнила о своём давнем партнёрстве с благотворительной организацией (RED), выпустив семь специальных циферблатов для Apple Watch в красных тонах.
Сама компания отмечает, что циферблаты идеально сочетаются с фирменными ремешками PRODUCT(RED), включая спортивный браслет, стандартный спортивный ремешок и плетёный монобраслет.
Все новые циферблаты можно скачать, перейдя по этой ссылке со смартфона. Для их установки потребуется iPhone с iOS 16 и Apple Watch с watchOS 9 или новее.
Как известно, с 2006 года Apple переводит часть выручки от каждой покупки (PRODUCT)RED в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом и COVID-19. Среди доступных на сегодняшний день устройств этой категории числятся iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE, Apple Watch Series 8, а также различные аксессуары в красном цвете.
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