Обладателя автомобиля Tesla Model S в канадской провинции Альберта обвинили в опасном вождении, хотя за рулём был не он, а система автопилота. Инцидент произошёл в июле 2020 года, но полиция рассказала о нём лишь сейчас.
20-летний водитель на водительском месте, когда ехал со скоростью 140 км/ч. Полиция попыталась догнать автомобиль, а система автопилота увеличила скорость до 150 км/ч и игнорировала требования остановиться. Спустя несколько минут погони полиция всё же смогла разбудить водителя по громкой связи, и он остановил машину. Он сам, а также его пассажир, по словам полицейских, выглядели сонными.
Полиция отстранила водителя Model S от вождения на 24 часа, поскольку больше не позволяет закон. В декабре состоится суд, который может назначить ему гораздо более серьёзное наказание.
Канадская полиция считает, что водители беспилотников должны нести полную ответственность за управление, поскольку системы автопилота в автомобилях всё ещё не полностью автономные. Компания Tesla утверждает, что автопилот работает до тех пор, пока водитель держит руки на руле. Как только он их убирает, дисплей за рулем начнет мигать, включатся звуковые предупреждения, и в конечном итоге автопилот отключится.
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Если бы она ещё и отстреливаться могла, то цены б ей не было )
20-летний водитель, говорите? Спал, значит? Ммм, ясно.