Беспроводная колонка Marshall Middleton: мощный звук из четырёх динамиков и никакого страха перед водой





Бренд Marshall выпустил беспроводную колонку Middleton. Она представляет собой улучшенную версию модели Emberton II — примерно тот же дизайн, но звук стал мощнее, и все остальные характеристики были улучшены.



Колонка Marshall Middleton миниатюрная, но довольно тяжёлая, она весит около 1,8 кг, а в комплекте есть ремешок для более удобной переноски в руках. Предусмотрена защита от воды по стандарту IP67, благодаря чему устройство выдержит погружение на глубину до одного метра в течение получаса. Время автономной работы составляет 20 часов, полная зарядка занимает 4,5 часа, а через USB-порт можно заряжать другие гаджеты. Через смартфон можно установить сопряжение с несколькими колонками Marshall, тогда музыка будет играть ещё объёмнее и громче.







Звук стереофонический, с поддержкой фирменной технологии объёмного звучания True Stereophonic, используются четыре динамика (два по 10 Вт и два по 20 Вт), частотный диапазон — от 50 до 20 000 Гц, максимальная громкость — 87 Вт, через мобильное приложение можно настроить характер звучания с помощью эквалайзера. Регуляторы низких и высоких частот также присутствуют на корпусе колонки.



Marshall уже продаёт эту модель на своём сайте в США по цене 299 долларов (около 21 100 рублей). Скорее всего, скоро она поступит в российские магазины, но наверняка будет дороже.

