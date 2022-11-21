Android Гайды

Как сделать яркость выше максимальной на Android-смартфоне

Олег

Android


В последние годы даже бюджетные Android-смартфоны оснащаются достаточно яркими и качественными дисплеями. Однако показатели яркости, которая измеряется в нитах, у всех экранов разная, и не в последнюю очередь зависит от цены девайса.

Иногда бывает так: вы покупаете смартфон, в характеристиках которого указаны впечатляющие 800, 1000 или даже 1200 нит, а в реальности даже самое крайнее положение шкалы регулировки не дает вам комфортно пользоваться смартфоном на улице. Не спешите думать, что производитель вас обманул (хотя такое и не исключено): скорее всего, дело в одной особенности работы смартфона.

Многие не знают, что вендоры ограничивают максимальную яркость дисплея при её ручной регулировке. Это делается намеренно, чтобы защитить дисплей от выгорания, а аккумулятор — от чересчур быстрого расхода и износа. 

Однако получить свои законные 1000 нит вы всё же можете — для этого нужно всего лишь включить автоматическую регулировку яркости или «адаптивную яркость». В таком режиме смартфон сможет временно повышать яркость экрана на ярком солнце или под прямым источником света до такого уровня, которого не получится достичь ручной регулировкой. 

Android

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