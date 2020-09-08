





Huawei работает над аналогом Apple AirPods Pro. Беспроводные TWS-наушники получили название FreeBuds Pro. Качественные фотографии и рендеры неанонсированного гаджета утекли в сеть.Изображения разместил в своем твиттере поставщик многочисленных утечек Эван Бласс. Наушники во многом напоминают AirPods, они представляют собой вакуумные «затычки» в необычном сером глянцевом цвете. Ножка выполнена в угловатом и не очень эргономичном форм-факторе. Судя по всему, это было сделано, чтобы выделить продукт среди конкурентов.Помимо этого, в сети появились первые «живые» снимки Huawei FreeBuds Pro в белом цвете. Если верить слухам, в основе новинки фирменный процессор HiSilicon Kirin A1 с поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2. Официальный анонс может состояться 10 сентября. По предварительным данным, стоимость наушников ожидается на уровне 150 евро.Huawei опубликовала официальный тизер FreeBuds Pro в социальной сети Weibo, в котором объясняется, что форма наушников напоминает букву «P» — Pro. Сайт Gizchina сообщает, что наушники будут доступны в трех цветах: серебристый, черный и белый.