





Huawei во втором квартале 2020 года заняла первое место по отгрузкам. Если верить слухам, этому поспособствовало быстрое восстановление внутреннего рынка Китая от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Корейское издание Elec сообщает, что китайский производитель планирует значительно сократить производство смартфонов в 2021 году.Сообщается, что Huawei поставила в известность своих южнокорейских субподрядчиков о своих планах выпустить всего 50 миллионов смартфонов в следующем году. Это будет на 74% меньше в сравнении с ожидаемыми отгрузками за 2020 год, общее количество которых должно составить 190 миллионов единиц. Только во втором квартале компания отгрузила более 55 миллионов устройств. Сообщается, что на сокращение производства напрямую влияют санкции США.Из-за санкций Huawei не может использовать сервисы Google на своих устройствах, а также большинство американских компонентов. Производителю придется отказаться от собственных чипов Kirin в пользу процессоров от сторонних производителей.Запреты США могут открыть дверь для расширения другим игрокам. По словам Elec, Samsung использует американские санкции и напряжение в отношениях Индии и Китая в свою пользу. Сообщается, что южнокорейский производитель планирует отгрузить 300 миллионов смартфонов в 2021 году.