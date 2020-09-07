HongMeng
Конференция разработчиков Huawei начнется 10 сентября. Ожидается несколько больших анонсов от компании с упором на программное обеспечение. Незадолго до старта мероприятия появилась утечка, в которой всплыли некоторые интересные детали.

По словам инсайдера @RODENT950, который специализируется на утечках, связанных с Huawei, пользователи смогут «опробовать хай-энд планшеты на операционной системе HongMeng в этом году». Судя по формулировке, пользователи смогут запускать операционку на флагманских устройствах, вместо того, что она будет доступна из коробки.

Вероятно, термин «хай-энд» относится к преемникам MediaPad Pro и MatePad Pro 5G, в которых производитель, если верить утечке, откажется от выреза в экране под фронтальную камеру.

В другом твите инсайдер сообщил, что HongMengOS 3.0 «готова к работе на мобильных устройствах», а первый смартфон на этой ОСи выйдет во второй половине следующего года.

Huawei подтвердила анонс HarmonyOS 2.0 (HongMengOS 2.0) в рамках конференции разработчиков на этой неделе. Предполагается, что первые смартфоны на собственной операционке представят на конференции разработчиков компании в следующем году или после. 


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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