

















Компания Huawei анонсировала на российском рынке Bluetooth-наушники Huawei FreeLace Pro. Они получили систему активного шумоподавления, мощные динамики и аккумулятор на 24 часа автономной работы. Насадки обеспечивают фиксацию наушников во время активных движений, а ободок складывается и может восстанавливать форму, что позволяет убирать устройство в карман, не опасаясь его повредить.FreeLace Pro получили систему активного шумоподавления с двумя микрофонами в каждом наушнике, что позволяет нейтрализовать помехи громкостью до 40 дБ. Если необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника. Передачу звука во время голосовых вызовов обеспечивает система из нескольких микрофонов с шумоподавлением. Интеллектуальный алгоритм отвечает за чёткость передачи речи даже при разговоре в шумной обстановке, при сильном ветре или в вагоне метро.Дамики диаметром 14 мм с независимой низкочастотной звуковой трубкой обеспечивают звучание в широком диапазоне частот, включая басы. Высокая чувствительность тонкой диафрагмы из алюминиево-магниевого сплава гарантирует реалистичное воспроизведение на средних и высоких частотах. Благодаря оптимизации аудиокодека задержка звука уменьшилась до 150 мс, что понравится любителям мобильных видеоигр. Игровой режим активируется автоматически при запуске игры.Наушники поддерживают фирменную функцию Huawei HiPair, обеспечивающую быстрое сопряжение с мобильными устройствами Huawei простым подключением зарядного разъёма к порту USB Type-C. Обладатели FreeLace Pro могут переключаться между двумя различными источниками сигнала без необходимости заново устанавливать соединение: достаточно дважды нажать на кнопку питания и наушники автоматически установят связь с предыдущим подключенным устройством.Батарея ёмкостью 150 мАч обеспечивает FreeLace Pro высокий уровень автономной работы. Полного заряда хватает на 16 часов воспроизведения музыки с включённой функцией активного шумоподавления и до 24 часов — без неё. 5 минут зарядки хватает на 5 часов прослушивания музыки. Подзаряжать наушники можно не только с помощью зарядного устройства, но и от смартфона, планшета или ноутбука с разъёмом Type-C и функцией OTG.Интуитивность управления FreeLace Pro придают магниты, расположенные в каждом наушнике. Соединение двух наушников автоматически разрывает беспроводную связь, позволяя экономить заряд батареи.Наушники FreeLace Pro будут продаваться в России в трёх оттенках: «дымчато-белый», «графитовый чёрный» и «зелёный шалфей». Оформить предзаказ можно с 10 сентября. 18 сентября наушники поступят в продажу в интернет-магазине Huawei и в магазинах партнёров компании по цене 7 990 рублей.