Black Shark 3
Xiaomi недавно представила обновленный модельный ряд своих геймерских смартфонов Black Shark 3. Автор многочисленных утечек Ice Universe опубликовал в своем Твиттере информацию о том, что смартфон умеет создавать 256-мегапиксельные фотографии. Об этом не сообщалось на официальной презентации.

Во время создание такого снимка программное обеспечение смартфона склеивает четыре 64-мегапиксельных фотографии в одно изображение. В конечном итоге получается файл с разрешением 13 824 x 18 432 и весом около 100 МБ. Отмечается, что полученные фотографии выглядят довольно четко, но при детальном рассмотрении ощущается эффект картины, «нарисованной масляными красками». Также упоминается, что на создание такого снимка уходит около 10 секунд.

Модельный ряд смартфонов Black Shark 3 оснащен процессорами Snapdragon 865, 90-герцовыми OLED-экранами, жидкостным охлаждением, а также памятью UFS 3.0 и ОЗУ LPDDR5.


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