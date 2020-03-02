Behold the answer to the most awaited question of 2020. Yes, the next #RedmiNote launches on March 12! 😎



Brace yourselves because #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you've ever seen before! 👊



RT with #ILoveRedmiNote to share this EPIC moment.#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/NDwPjW9Wwh — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020

Устройства из модельного ряда Redmi Note 8 получились довольно успешными. Во многом благодаря этому смартфоны Redmi Note 9 и 9 Pro стали одними из самых ожидаемых в этом году. После серии различных слухов и утечек появилась дата анонса предстоящих хитов среднего ценового сегмента.Дата презентации была опубликована в Twitter-аккаунте вице-президента Xiaomi Ману Кумар Джейна, где он ранее опубликовал фотографию, на которой он держит неанонсированный смартфон. Новинку обещают представить 12 марта. По словам Джейна, отличительной особенностью Redmi Note 9 и 9 Pro станет камера, которая предложит «нечто новое», чего мы еще не видели в смартфонах.Если верить последним утечкам, Redmi Note 9 будет работать на процессоре от MediaTek, Redmi Note 9 Pro может получить процессор от Qualcomm. Ждать осталось совсем не долго и скоро мы узнаем все подробности модельного ряда новинок.