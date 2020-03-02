Redmi
Устройства из модельного ряда Redmi Note 8 получились довольно успешными. Во многом благодаря этому смартфоны Redmi Note 9 и 9 Pro стали одними из самых ожидаемых в этом году. После серии различных слухов и утечек появилась дата анонса предстоящих хитов среднего ценового сегмента.

Дата презентации была опубликована в Twitter-аккаунте вице-президента Xiaomi Ману Кумар Джейна, где он ранее опубликовал фотографию, на которой он держит неанонсированный смартфон. Новинку обещают представить 12 марта. По словам Джейна, отличительной особенностью Redmi Note 9 и 9 Pro станет камера, которая предложит «нечто новое», чего мы еще не видели в смартфонах.

Если верить последним утечкам, Redmi Note 9 будет работать на процессоре от MediaTek, Redmi Note 9 Pro может получить процессор от Qualcomm. Ждать осталось совсем не долго и скоро мы узнаем все подробности модельного ряда новинок.


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