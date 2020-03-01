Компания Xiaomi выпустила крупное обновление операционной системы Android для двух популярных моделей смартфонов — Mi A3 и Redmi Note 8 Pro. Изначально сообщалось, что апдейты задержатся из-за коронавируса COVID-19, но они вышли лишь с небольшой задержкой в несколько недель.
Mi A3 и Redmi Note 8 Pro получают обновления по Wi-Fi, а для тех, кому не терпится установить новую операционную систему, на XDA-Developers доступны прошивочные файлы, которые можно поставить с помощью рекавери.
Прошивка для Mi A3 занимает 1,3 ГБ и носит технический номер V11.0.7.0.QFQMIXM. Это чистый Android 10 без фирменных надстроек Xiaomi.
Обновление для Redmi Note 8 Pro в настоящее время распространяется в Европе, России и Пакистане. Оно весит 1,9 ГБ и, помимо обновлённой операционной системы, содержит новую фирменную оболочку MIUI 11 с приложениями Xiaomi, а также свежий февральский патч безопасности.
Проверить наличие обновления можно через системные настройки смартфона. Даже если это не сделать, на смартфон всё равно должно прийти уведомление о возможности установки апдейта, но это может произойти чуть позже.
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