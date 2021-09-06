Black Shark Magnetic Cooling Clip







Бренд Black Shark, входящий в экосистему Xiaomi, выпустил обновлённую модель внешнего вентилятора для смартфонов и планшетов Magnetic Cooling Clip. Этот аксессуар крепится к корпусу устройства с помощью магнита и эффективно охлаждает его, благодаря чему можно подолгу играть даже в самые требовательные игры без проседания производительности процессора и видеочипа.Magnetic Cooling Clip весит всего 73 грамма, толщина вентилятора 22 мм, а диаметр его корпуса 62 мм. Небольшой вес и миниатюрные размеры позволяют почти не ощущать присутствие этого аксессуара на игровом гаджете, руки от него точно не устанут. Также его можно использовать в качестве подставки при просмотре видео или при управлении с помощью беспроводного геймпада, когда смартфон или планшет находится не в руках, а стоит на столе.В Magnetic Cooling Clip используются магнитное кольцо из 15 суперсильных неодимовых магнитов, которые прочно прилипают к металлическому корпусу или чехлу. Впрочем, отсоединить вентилятор можно без особых усилий, а также не стоит бояться, что магниты повредят начинку мобильного устройства — инженеры Black Shark позаботились о том, чтобы этого не произошло.Скорость вращения лопастей в магните довольно большая — 7200 оборотов в минуту, воздух отводится через 112 отверстий, при этом корпус самого вентилятора служит в качестве радиатора и тоже эффективно отводит тепло от гаджета. Как показали тесты, при продолжительной сильной нагрузке этот вентилятор всего за одну минуту снижает температуру устройства на 23 градуса и в дальнейшем препятствует перегреву начинки. Это не позволяет избежать уменьшения тактовой частоты процессора и видеочипа, но также обеспечивает более комфортный гейминг (поскольку корпус не нагревается до неприятно высокой температуры) и продлевает гаджету жизнь.Magnetic Cooling Clip совместим со смартфонами и планшетами на Android, а также с iPhone, iPad и другими гаджетами. На устройства линейки iPhone 12 и Black Shark 4 его можно прикрепить непосредственно к корпусу, а для крепления к другим устройствам предусмотрен специальный стикер с содержанием магнитящегося материала. Вентилятор питается от USB-адаптера, причём кабель с разъёмами USB Type-C с двух сторон включён в комплектацию. Рекомендуемые параметры адаптера — 5 В и как минимум 2 А.Как использовать Magnetic Cooling Clip:Если у вас есть iPhone 12 или Black Shark 4, просто примагнитьте вентилятор к задней части корпуса, включите его, запустите любимую игру и играйте.Если у вас другой гаджет, протрите заднюю часть его корпуса спиртом или другой обезжиривающей жидкостью, наклейте стикер из комплектации Magnetic Cooling Clip, надавите на него в течение 30 секунд и оставьте в покое на 1 час. Затем примагнитьте к ней вентилятор, включите его и играйте. Не приклеивайте стикер в место расположения NFC, иначе модуль не будет работать. Также не рекомендуется клеить стикер на смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки, поскольку он препятствует проникновению магнитного поля в индукционную катушку внутри корпуса.Magnetic Cooling Clip можно использовать не только со смартфонами и планшетами, но и другими гаджетами, например, игровыми и телевизионными приставками. В этом случает тоже гарантировано эффективное охлаждение и продолжительный гейминг без перегрева и тормозов.Magnetic Cooling Clip поступил в продажу на AliExpress в официальном магазине Black Shark по цене 3465,69 руб. При использовании купона на 149,96 руб. цена снижается до, а на распродаже, которая стартует в понедельник, цена с купоном падает ещё сильнее — до