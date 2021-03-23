





Black Shark 4 (6 + 128 ГБ) — 2499 юаней (примерно 29 150 рублей)

Black Shark 4 (8 + 128 ГБ) — 2699 юаней (примерно 31 500 рублей)

Black Shark 4 (12 + 128 ГБ) — 2899 юаней (примерно 33 800 рублей)

Black Shark 4 (12 + 256 ГБ) — 3299 юаней (примерно 38 500 рублей)

Black Shark 4 Pro (8 + 256 ГБ) — 3999 юаней (примерно 46 700 рублей)

Black Shark 4 Pro (12 + 256 ГБ) — 4499 юаней (примерно 52 500 рублей)

Black Shark 4 Pro (16 + 512 ГБ) — 5299 юаней (примерно 61 500 рублей)







Компания Xiaomi представила новые топовые игровые смартфоны из серии Black Shark. Несмотря на крутую начинку, модели Black Shark 4 и 4 Pro получились относительно доступными и в пересчёте на российскую валюту стоят от 29 тысяч рублей.Black Shark 4 получил процессор Snapdragon 870, AMOELD-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 144 Гц и частотой обновления сенсорного слоя 720 Гц, а также 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель объёмом 128 или 256 ГБ. Фронтальная камера встроена в небольшой круглый вырез в верхней части экрана, а основная камера обладает тремя модулями (48 + 8 + 5 Мп).В Black Shark 4 Pro установлен более производительный процессор Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5 объёмом 8, 12 или 16 ГБ, накопитель 256 или 512 ГБ и камера с более высоким разрешением (до 64 Мп), а корпус оснащён светодиодной подсветкой.Ёмкость аккумулятора обеих моделей составляет 4500 мАч, поддерживается 120-ваттная зарядка, которая позволяет запитать смартфон 0 до 100% всего за 15 минут. В смартфонах применяется конфигурация памяти UFS 3.1 и SSD, благодаря чему скорость записи и чтения данных на 69% выше, чем у смартфонов с памятью UFS. Также в наличии модуль NFC и 3,5-мм аудиоразъём для подключения проводной акустики. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой Joy UI 12.5 на базе MIUI.На левой грани корпуса размещены выдвижные клавиши с магнитным триггером для использования в качестве геймпада в играх, а в кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев. За охлаждение отвечает жидкостная система типа «сэндвич» с улучшенной на 30% теплопроводностью.Цены:Продажи Black Shark 4 и 4 Pro в Китае начнутся с 26 марта, предзаказ был открыт сегодня. Xiaomi также будет продавать различные аксессуары для этих моделей, в том числе игровую гарнитуру в таком же стиле, внешний кулер для охлаждения корпуса и внешнее зарядное устройство со встроенным аккумулятором ёмкостью 20 000 мАч.