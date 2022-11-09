Блогер превратил старую консоль Nintendo Wii в мощный Mac с M1

Американский блогер Люк Миани переделал старую консоль Nintendo Wii в уникальный Mac mini с чипом M1 и поделился роликом с процессом кастомизации.Всё началось с того, что Миани обратил внимание на схожесть габаритов Mac mini и Nintendo Wii и решил попробовать их скрестить, но консоль оказалась немного ниже компьютера, поэтому блогеру пришлось собрать собственный блок питания и заменить вентилятор Mac на кулер поменьше.На втором этапе Люк распечатал на 3D-принтере дополнительные крепления под материнскую плату и другие компоненты, а затем начал устанавливать их в корпус Wii. Чтобы вынести порт HDMI с лицевой панели Mac mini на заднюю часть консоли, блогер использовал специальный переходник с плоским кабелем.Интересно, что в своей сборке Миани использовал антенны Wi-Fi/Bluetooth от Nintendo Wii, которые, на удивление, идеально подошли к плате Apple.В завершение блогер продемонстрировал работоспособность своего проекта и даже запустил легендарный Mario Kart, используя эмулятор.