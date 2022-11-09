Mac Apple

Блогер превратил старую консоль Nintendo Wii в мощный Mac с M1

Фархад
Mac mini Wii

Американский блогер Люк Миани переделал старую консоль Nintendo Wii в уникальный Mac mini с чипом M1 и поделился роликом с процессом кастомизации.

Всё началось с того, что Миани обратил внимание на схожесть габаритов Mac mini и Nintendo Wii и решил попробовать их скрестить, но консоль оказалась немного ниже компьютера, поэтому блогеру пришлось собрать собственный блок питания и заменить вентилятор Mac на кулер поменьше.

Mac mini M1 Wii

На втором этапе Люк распечатал на 3D-принтере дополнительные крепления под материнскую плату и другие компоненты, а затем начал устанавливать их в корпус Wii. Чтобы вынести порт HDMI с лицевой панели Mac mini на заднюю часть консоли, блогер использовал специальный переходник с плоским кабелем.

Интересно, что в своей сборке Миани использовал антенны Wi-Fi/Bluetooth от Nintendo Wii, которые, на удивление, идеально подошли к плате Apple.



В завершение блогер продемонстрировал работоспособность своего проекта и даже запустил легендарный Mario Kart, используя эмулятор.

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Источник:
Luke Miani
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Комментарии

+4021
Gabriel
Смотрится очень даже)
2 часа назад в 18:02
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