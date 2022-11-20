Блогер создал модульный сканер Touch ID для MacBook

Американский YouTube-блогер Квинн Нельсон создал внешний сканер Touch ID для разблокировки MacBook с закрытой крышкой.В своём ролике Нельсон рассказал, что нашёл идеальное решение для разблокировки MacBook при использовании ноутбука с закрытой крышкой и подключённым монитором. При этом он не хотел пользоваться фирменной клавиатурой Apple Magic Keyboard с Touch ID.На первом этапе блогер нагрел и разобрал клавиатуру Apple. Затем ему пришлось извлечь из корпуса батарею, плату, порт Lightning и саму кнопку с биометрическим сканером.Убедившись, что сканер Touch ID полностью функционирует при подключении к MacBook по проводу, Нельсон приступил к проектированию нового корпуса. Чтобы устройство получилось максимально компактным, ему пришлось отказаться от аккумулятора, но для ролика он также сделал ещё одну версию девайса со встроенной батареей.После печати всех нужных деталей на 3D-принтере, блогер собрал внешний сканер Touch ID и подключил его к компьютеру. В завершении ролика Нельсон отметил, что сможет обратно собрать все комплектующие в фирменную клавиатуру Apple Magic Keyboard.