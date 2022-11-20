Apple MacBook

Блогер создал модульный сканер Touch ID для MacBook

Фархад

Touch ID Mac

Американский YouTube-блогер Квинн Нельсон создал внешний сканер Touch ID для разблокировки MacBook с закрытой крышкой.

В своём ролике Нельсон рассказал, что нашёл идеальное решение для разблокировки MacBook при использовании ноутбука с закрытой крышкой и подключённым монитором. При этом он не хотел пользоваться фирменной клавиатурой Apple Magic Keyboard с Touch ID.



На первом этапе блогер нагрел и разобрал клавиатуру Apple. Затем ему пришлось извлечь из корпуса батарею, плату, порт Lightning и саму кнопку с биометрическим сканером.

Touch ID Mac 4

Убедившись, что сканер Touch ID полностью функционирует при подключении к MacBook по проводу, Нельсон приступил к проектированию нового корпуса. Чтобы устройство получилось максимально компактным, ему пришлось отказаться от аккумулятора, но для ролика он также сделал ещё одну версию девайса со встроенной батареей.

Touch ID Mac 3

После печати всех нужных деталей на 3D-принтере, блогер собрал внешний сканер Touch ID и подключил его к компьютеру. В завершении ролика Нельсон отметил, что сможет обратно собрать все комплектующие в фирменную клавиатуру Apple Magic Keyboard.

А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Чем бесят устройства Apple? 5 главных факторов
Теперь на Mac с чипами M1 и M2 можно запустить Windows 11 через VMware Fusion 13
Apple хочет продать вам iPhone 15 Pro и уже знает, чем вас удивить

Рекомендации

Рекомендации

Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии