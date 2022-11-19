Apple Mac Windows 11

Теперь на Mac с чипами M1 и M2 можно запустить Windows 11 через VMware Fusion 13

Фархад

vwmware-fusion 13

Компания VMware выпустила новую версию приложения для виртуализации Fusion 13 с нативной поддержкой чипов Apple Silicon.

VMware Fusion 13 позволяет запускать Windows 11 в виртуальной среде на компьютерах Mac с процессорами Intel или чипами Apple M1/M2. Разработчики начали тестировать это нововведение ещё в августе.

Стоит отметить, что обновлённое приложение для Mac на чипах Apple Silicon позволяет запускать только Arm-версию Windows 11.

Скачать бесплатную пробную версию Fusion 13 Player можно на сайте разработчика. Стоимость VMware Fusion 13 Pro составляет $140.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В Windows 11 появится функция, которая понравится владельцам Android-смартфонов. Переключаться между устройствами станет удобнее
Windows 11 официально добавили в экосистему Apple
Microsoft замучает пользователей Windows рекламой
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Ozon изменил способ получения заказов
В WhatsApp появилось крутое нововведение. Такого нет нигде, даже в Telegram
Ozon предупредил о возможном дефолте. Что теперь будет?
Как заказать товар без предоплаты на Wildberries. Заплатить можно при получении

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+164
Куцов
А то что все глючит? Указали бы
Сегодня в 12:54
#
Купить рекламу