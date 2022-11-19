Теперь на Mac с чипами M1 и M2 можно запустить Windows 11 через VMware Fusion 13

Компания VMware выпустила новую версию приложения для виртуализации Fusion 13 с нативной поддержкой чипов Apple Silicon.
VMware Fusion 13 позволяет запускать Windows 11 в виртуальной среде на компьютерах Mac с процессорами Intel или чипами Apple M1/M2. Разработчики начали тестировать это нововведение ещё в августе.
Стоит отметить, что обновлённое приложение для Mac на чипах Apple Silicon позволяет запускать только Arm-версию Windows 11.
Скачать бесплатную пробную версию Fusion 13 Player можно на сайте разработчика. Стоимость VMware Fusion 13 Pro составляет $140.