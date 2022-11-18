iPhone 15 Pro Apple

Apple хочет продать вам iPhone 15 Pro и уже знает, чем вас удивить

Олег

iPhone 15


Новые инсайды рассказывают, чем iPhone 15 Pro будет превосходить базовые модели. Об этом пишут в MacRumors.

С самого момента разделения моделей iPhone на базовые и Pro-версии компания Apple стремилась сделать разницу между ними всё более очевидной. Для этого она добавляла новые фишки в iPhone Pro и оставляла обычные версии iPhone без них. Так было с новыми модулями камер, увеличенной диагональю дисплея, частотой обновления изображения 120 Гц и так далее.

По словам аналитика и инсайдера Минг-Чи Куо, в 2023 году Apple разделит линейки еще сильнее, поскольку компании требуется нарастить продажи высокомаржинальных моделей Pro. Согласно источнику, различия будут следующими:
  • SoC Apple A17. Новый фирменный чип в 2023 году получат лишь iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (или Ultra). Он будет изготовлен по 3-нм техпроцессу, благодаря чему производительность вырастет, а энергопотребление снизится.
  • Прокачанный USB-С. Похоже, инсайдеры уже не сомневаются, что все модели iPhone 15 в 2023 году перейдут на USB-С. Однако ожидается, что поддержку USB 3 или даже Thunderbolt получат лишь Pro-модели.
  • Оперативная память. По слухам, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат 8 Гб оперативной памяти, тогда как в базовых моделях её будет 6 Гб.
  • Физические кнопки. Инсайдеры ожидают, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат новые сенсорные кнопки Power и регулировки громкости с тактильной отдачей вместо физических.
  • Камеры. В 2023 году Pro-модели iPhone могут быть оснащены новым перископическим объективом. Благодаря ему показатель оптического приближения при съемке вырастет с х3 до х10.
Все эти изменения планируются для того, чтобы продать как можно больше Pro-моделей iPhone 15 новым покупателям, а также «пересадить» на них любителей базовых версий. В результате показатели отчетности по продажам iPhone вырастут. Кстати, вот здесь мы рассказали, как правильно подготовить свой старый iPhone к продаже, если вы надумали обновить модель. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4734
tellurian
Средняя цена тоже вырастет.
2 часа назад в 22:31
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Олег Воронин
+2217
Олег Воронин tellurian
Если Вы про источник, то не средняя цена (буквальный перевод), а средний чек за один проданный iPhone — это достигается не повышением цен, а увеличением количества проданных дорогих Pro-моделей в штуках. Собственно, об этом и написано в тексте.
2 часа назад в 22:44
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+4065
Gabriel Олег Воронин
Тогда логичнее выпускать 2 модели , за 2000$ и за 5000$)
Средний чек будет просто сказка)
час назад в 23:58
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+695
Eredy
Вы вообще когда своё приложение обновите тотально?!
2 часа назад в 23:06
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