Apple хочет продать вам iPhone 15 Pro и уже знает, чем вас удивить

Новые инсайды рассказывают, чем iPhone 15 Pro будет превосходить базовые модели. Об этом пишут в MacRumors.
С самого момента разделения моделей iPhone на базовые и Pro-версии компания Apple стремилась сделать разницу между ними всё более очевидной. Для этого она добавляла новые фишки в iPhone Pro и оставляла обычные версии iPhone без них. Так было с новыми модулями камер, увеличенной диагональю дисплея, частотой обновления изображения 120 Гц и так далее.
По словам аналитика и инсайдера Минг-Чи Куо, в 2023 году Apple разделит линейки еще сильнее, поскольку компании требуется нарастить продажи высокомаржинальных моделей Pro. Согласно источнику, различия будут следующими:
- SoC Apple A17. Новый фирменный чип в 2023 году получат лишь iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (или Ultra). Он будет изготовлен по 3-нм техпроцессу, благодаря чему производительность вырастет, а энергопотребление снизится.
- Прокачанный USB-С. Похоже, инсайдеры уже не сомневаются, что все модели iPhone 15 в 2023 году перейдут на USB-С. Однако ожидается, что поддержку USB 3 или даже Thunderbolt получат лишь Pro-модели.
- Оперативная память. По слухам, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат 8 Гб оперативной памяти, тогда как в базовых моделях её будет 6 Гб.
- Физические кнопки. Инсайдеры ожидают, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат новые сенсорные кнопки Power и регулировки громкости с тактильной отдачей вместо физических.
- Камеры. В 2023 году Pro-модели iPhone могут быть оснащены новым перископическим объективом. Благодаря ему показатель оптического приближения при съемке вырастет с х3 до х10.
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