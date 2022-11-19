Чем бесят устройства Apple? 5 главных факторов

Устройства Apple становятся удобнее, а маркетинг компании менее агрессивным. Она уже перестала манипулировать памятью в iPhone — в моделях 14 Pro и Pro Max доступны в комплектациях 128 ГБ, 256 ГБ и с бОльшими объемами; iPhone 14 и 14 Plus тоже.
Хотя долгое время компания провоцировала переплачивать именно на этой почве. В период с 2016 по 2018 годы наиболее актуальным объемом накопителя были 128 ГБ. И Apple специально игнорировала эту емкость — iPhone 7 выходил с объемом памяти с 32 или 256 ГБ, X, XS и XS Max — с 64 или 256 ГБ. Хотите память без ограничений — доплачивайте, нет — берите что есть и мучайтесь. С выходом iPhone XR в 2018 году этому был положен конец — телефон вышел с тремя версиями объема флеш-памяти: 64, 128 и 256 ГБ.
Это был один из самых раздражающих моментов при выборе iPhone — идеальной комплектации не было, только с катастрофическим недостатком памяти или с избытком и переплатой. Но ряд устройств и софта компании по-прежнему не идеальны. Рассказываем, чем бесят устройства Apple.
Apple Watch не держат заряд
В 2020 году в watchOS 7 появился встроенный трекер сна. С того момент умные часы стали полезны и ночью — программное обеспечение анализирует сон пользователя на качество и выдает ключевые показатели после пробуждения.
Но автономность у часов не увеличилась. Соответственно, они стали полезными в течение всех суток, но их заряда едва ли хватает на весь день работы. Сама Apple рекомендует заряжать их вечером перед сном, чтобы они были активны ночью и следующий день. То есть чтобы полноценно пользоваться ими, зарядку каждый вечер нужно применять как ритуал. Иначе часы либо не продержатся до ночи, либо же сядут сразу после пробуждения.
У Apple Watch проходные обновления
Apple Watch обновляются три года подряд, и за это время у них было только одно масштабное нововведение — датчик анализа кислорода в крови. Далее были минимальные нововведения — экран стал чуть шире, появились метрики, доступные при ограниченном количестве сценариев.
Датчик температуры работает только в приложении «Здоровья» для отслеживания цикла у женщин. Функция обнаружения ДТП в целом недоступна в России.
Как итог, нововведений почти нет относительно Series 7. Да и даже на фоне Series 6 они почти не выделяются новыми возможностями и характеристиками, только увеличенный дисплей. В итоге мы получаем устройство с громкой рекламой, но для владельцев Series 6 и 7 оно бессмысленно.
В MacBook Pro не заменить аккумулятор так просто
В текущем году я столкнулся с этой проблемой и понял, насколько она масштабная. Замена аккумулятора в ноутбуке в сервисном центре re:store это стоит 35 тысяч рублей. В любом другом авторизованном центре будет плюс-минус столько же.
Проблема в том, что на ней аккумулятор приклеен к клавиатуре, и в случае замены первого вторую тоже необходимо извлечь. Поэтому в официальном сервисном центре Apple требуется замена сразу четырех компонентов — батареи, клавиатуры, тачпада и динамиков. То есть меняется почти вся нижняя часть.
«Саму клавиатуру нельзя просто заменить. Вы даже не можете самостоятельно снять верхнюю часть корпуса с клавиатурой. Следует одновременно заменить приклеенный аккумулятор, трекпад и динамики. Для сервисной команды Apple вся верхняя половина корпуса — это один компонент. Вот почему Apple столько медлила с этими ремонтами. И вот почему это так важно — для клиентов и для акционеров — что Apple продлевает гарантию. Это чертовски дорогой компонент», — описывают проблему iFixit.
Корень проблемы появился еще в 2012 году, когда вышел самый первый MacBook Pro Retina. Замена аккумулятора осуществляется одним из двух способов — официально по цене новых Apple Watch или обходным путем в сторонних сервисных центрах, но на свой страх и риск.
Дизайн хоронят слишком долго
Я был уверен, что в марте текущего года на официальном сайте Apple появится смартфон в корпусе XR, но по цене SE второго поколения на старте продаж. У такой модели был бы посредственный экран с LCD-матрицей и HD-разрешением, но даже с такими нюансами за 40 000 рублей пользователь получал бы доступ в мир смартфонов Apple и модель со всеми трендовыми особенностями — тонкой рамкой, крупным экраном 6,1 дюйма и «челкой».
К сожалению, компания выбрала путь минимального обновления начинки с сохранением корпуса. И для меня вопрос: кто еще пользуется смартфоном с экраном на 4,7 дюйма, притом что по размерам устройство почти соответствует iPhone 14 с 6,1 дюйма?
Аналогичный вопрос и к MacBook Pro 13. Просто представьте: вы платите $1300 и за эту сумму получаете мощный ноутбук, но с древним корпусом. Хотя M2 мне нравится, и скорее всего я приобрету новый Air, о преимуществах которого уже рассказывал, или Pro 14.
Добровольно-принудительная подписка на облако
Для резервной копии смартфона Apple отводит всего 5 Гб в iCloud. Это казалось мало ещё в 2011 году, когда такая возможность только появилась. В 2022 году объём накопителя может составлять до 512 Гб.
Вы можете увеличить объем памяти до 50 Гб за 59 рублей в месяц, 200 Гб за 149 рублей в месяц и 2 Тб за 599 рублей в месяц. Таким образом, при покупке смартфона за одну тысячу долларов с отдельно взятыми аксессуарами пользователю будет необходимо брать подписку на увеличенный объём памяти для резервной копии. Резервную копию можно и отключить, но тогда вы не передадите по воздуху все данные на новый iPhone или планшет, если захотите обновить гаджет.
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