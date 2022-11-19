Чем бесят устройства Apple? 5 главных факторов

Apple Watch не держат заряд

У Apple Watch проходные обновления

В MacBook Pro не заменить аккумулятор так просто

Дизайн хоронят слишком долго

Добровольно-принудительная подписка на облако

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Устройства Apple становятся удобнее, а маркетинг компании менее агрессивным. Она уже перестала манипулировать памятью в iPhone — в моделях 14 Pro и Pro Max доступны в комплектациях 128 ГБ, 256 ГБ и с бОльшими объемами; iPhone 14 и 14 Plus тоже.Хотя долгое время компания провоцировала переплачивать именно на этой почве. В период с 2016 по 2018 годы наиболее актуальным объемом накопителя были 128 ГБ. И Apple специально игнорировала эту емкость — iPhone 7 выходил с объемом памяти с 32 или 256 ГБ, X, XS и XS Max — с 64 или 256 ГБ. Хотите память без ограничений — доплачивайте, нет — берите что есть и мучайтесь. С выходом iPhone XR в 2018 году этому был положен конец — телефон вышел с тремя версиями объема флеш-памяти: 64, 128 и 256 ГБ.Это был один из самых раздражающих моментов при выборе iPhone — идеальной комплектации не было, только с катастрофическим недостатком памяти или с избытком и переплатой. Но ряд устройств и софта компании по-прежнему не идеальны. Рассказываем, чем бесят устройства Apple.В 2020 году в watchOS 7 появился встроенный трекер сна. С того момент умные часы стали полезны и ночью — программное обеспечение анализирует сон пользователя на качество и выдает ключевые показатели после пробуждения.Но автономность у часов не увеличилась. Соответственно, они стали полезными в течение всех суток, но их заряда едва ли хватает на весь день работы. Сама Apple рекомендует заряжать их вечером перед сном, чтобы они были активны ночью и следующий день. То есть чтобы полноценно пользоваться ими, зарядку каждый вечер нужно применять как ритуал. Иначе часы либо не продержатся до ночи, либо же сядут сразу после пробуждения.Apple Watch обновляются три года подряд, и за это время у них было только одно масштабное нововведение — датчик анализа кислорода в крови. Далее были минимальные нововведения — экран стал чуть шире, появились метрики, доступные при ограниченном количестве сценариев.Датчик температуры работает только в приложении «Здоровья» для отслеживания цикла у женщин. Функция обнаружения ДТП в целом недоступна в России.Как итог, нововведений почти нет относительно Series 7. Да и даже на фоне Series 6 они почти не выделяются новыми возможностями и характеристиками, только увеличенный дисплей. В итоге мы получаем устройство с громкой рекламой, но для владельцев Series 6 и 7 оно бессмысленно.В текущем году я столкнулся с этой проблемой и понял, насколько она масштабная. Замена аккумулятора в ноутбуке в сервисном центре re:store это стоит 35 тысяч рублей. В любом другом авторизованном центре будет плюс-минус столько же.Проблема в том, что на ней аккумулятор приклеен к клавиатуре, и в случае замены первого вторую тоже необходимо извлечь. Поэтому в официальном сервисном центре Apple требуется замена сразу четырех компонентов — батареи, клавиатуры, тачпада и динамиков. То есть меняется почти вся нижняя часть.«Саму клавиатуру нельзя просто заменить. Вы даже не можете самостоятельно снять верхнюю часть корпуса с клавиатурой. Следует одновременно заменить приклеенный аккумулятор, трекпад и динамики. Для сервисной команды Apple вся верхняя половина корпуса — это один компонент. Вот почему Apple столько медлила с этими ремонтами. И вот почему это так важно — для клиентов и для акционеров — что Apple продлевает гарантию. Это чертовски дорогой компонент», — описывают проблему iFixit.Корень проблемы появился еще в 2012 году, когда вышел самый первый MacBook Pro Retina. Замена аккумулятора осуществляется одним из двух способов — официально по цене новых Apple Watch или обходным путем в сторонних сервисных центрах, но на свой страх и риск.Я был уверен, что в марте текущего года на официальном сайте Apple появится смартфон в корпусе XR, но по цене SE второго поколения на старте продаж. У такой модели был бы посредственный экран с LCD-матрицей и HD-разрешением, но даже с такими нюансами за 40 000 рублей пользователь получал бы доступ в мир смартфонов Apple и модель со всеми трендовыми особенностями — тонкой рамкой, крупным экраном 6,1 дюйма и «челкой».К сожалению, компания выбрала путь минимального обновления начинки с сохранением корпуса. И для меня вопрос: кто еще пользуется смартфоном с экраном на 4,7 дюйма, притом что по размерам устройство почти соответствует iPhone 14 с 6,1 дюйма?Аналогичный вопрос и к MacBook Pro 13. Просто представьте: вы платите $1300 и за эту сумму получаете мощный ноутбук, но с древним корпусом. Хотя M2 мне нравится, и скорее всего я приобрету новый Air, о преимуществах которого уже рассказывал, или Pro 14.Для резервной копии смартфона Apple отводит всего 5 Гб в iCloud. Это казалось мало ещё в 2011 году, когда такая возможность только появилась. В 2022 году объём накопителя может составлять до 512 Гб.Вы можете увеличить объем памяти до 50 Гб за 59 рублей в месяц, 200 Гб за 149 рублей в месяц и 2 Тб за 599 рублей в месяц. Таким образом, при покупке смартфона за одну тысячу долларов с отдельно взятыми аксессуарами пользователю будет необходимо брать подписку на увеличенный объём памяти для резервной копии. Резервную копию можно и отключить, но тогда вы не передадите по воздуху все данные на новый iPhone или планшет, если захотите обновить гаджет.