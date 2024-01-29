Bloomberg не стал скрывать дату первой презентации Apple в 2024 году

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.





Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о сроках проведения первого мероприятия Apple в 2024 году.По словам Гурамана, компания готовится выпустить новые модели iPad Air, iPad Pro и MacBook Air в конце марта. Это означает, что сама презентация может состояться в середине месяца. В новом выпуске информационного бюллетеня Power On он рассказал, что производство новых моделей iPad Pro и нового 13-дюймового MacBook Air идёт полным ходом.Ожидается, что в рамках весенней презентации Apple представит два новых MacBook Air на M3, две модели iPad Air на M2 с диагоналями 10,9 и 12,9 дюйма, а также 11- и 13-дюймовые iPad Pro с OLED-экранами и процессорами M3. К тому же бренд выпустит новые аксессуары, включая беспроводную зарядку MagSafe, обновленную клавиатуру Magic Keyboard, Apple Pencil 3 и AirTag 2.Скорее всего, Apple официально раскроет дату весенней презентации в конце февраля.