





Согласно оценочным данным, собранным Нилом Сайбертом из Avalon, более 100 миллионов человек во всем мире используют Apple Watch. Это довольно весомый показатель.Apple выпустила свои умные часы в апреле 2015 года. С тех пор анализ Сайберта показывает, что траектория роста пользовательской базы устройства никогда не стояла на месте. Около 30 миллионов людей начали носить Apple Watch в 2020 году. Этот результат почти превысил суммарный показатель за период с 2015 по 2017 год.Сайберт также проанализировал количество пользователей Apple Watch в разрезе процентной доли от базы владельцев iPhone. Он полагает, что концу 2020 года около 10 процентов пользователей айфонов во всем мире носили смарт-часы Apple.В целом, аналитик считает, что Apple Watch являются четвертым массовым продуктом компании по распространению после iPhone, iPad и Mac. Учитывая текущие показатели, смарт-часы обойдут базу Mac к 2022 году.Заглядывая в будущее, Сайберт полагает, что еще более широкому распространению с течением времени ничего не помешает. Он прогнозирует, что если 35 процентов владельцев айфонов во всем мире начнут использовать Apple Watch, то их пользовательская база превысит 350 миллионов человек, а это в два с половиной раза больше текущего показателя.Аналитик предполагает, что число пользователей Apple Watch могло значительно увеличиться, если купертиновцы позволят использовать их с другими устройствами, а не только с iPhone. Недавно в iOS 14.5 появилась возможность разблокировка смартфона с помощью часов. Это может быть удобно, когда на лице медицинская маска.Apple никогда не раскрывала официальных данных о продажах Apple Watch. В компании этот гаджет относится к категории «Носимые устройства, дом и аксессуары», которая также включает HomePod mini и все модели наушников AirPods. Согласно последним данным этот сегмент принес Apple рекордную выручку в первом финансовом квартале 2021 года и составил 13 миллиардов долларов.