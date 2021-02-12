Only a PC can power scientists and gamers alike. #GoPC — Intel (@intel) February 10, 2021

Only a PC offers tablet mode, touch screen and stylus capabilities in a single device. #GoPC — Intel (@intel) February 2, 2021







Выпуском своей первой линейки компьютеров Mac на процессорах M1 компания Apple запустила отказ от чипов Intel. Судя по всему, производитель процессоров опасается такой конкуренции со стороны купертиновцев.Intel запустила в твиттере рекламную кампанию, в которой подчеркивает недостатки модельного ряда Mac на M1. В первую производитель напомнил о преимуществах для геймеров и призвал переходить на ПК. В рекламном посте на этой неделе упоминается игра Rocket League, которая отсутствует на платформе Apple.На прошлой неделе Intel в качестве недостатка Mac назвала отсутствие сенсорного экрана, подчеркнув, что только некоторые PC предлагают режим планшета с сенсорным экраном и возможностью использовать стилус. В своей рекламной кампании производитель использует хэштэг #GoPC.Также Intel в своем твиттере опубликовала ссылку на видео YouTube-блогера Джона Реттингера, который продемонстрировал ноутбуки на Intel и сравнил их с компьютерами Mac на M1.Чипы Apple M1 на запуске привлекли довольно много внимания из-за впечатляющей скорости и энергоэффективности. Ранее на этой неделе Intel запустила серию тестов, которые направлены на демонстрацию преимуществ процессоров 11 поколения над чипами купертиновцев. Стоит отметить, что эти бенчмарки разрабатывались изначально под компьютеры на Intel.Судя по всему, рекламная кампания Intel только набирает обороты и в будущем мы увидим еще больше маркетинговой активности в этом направлении, поскольку Apple планирует полностью перейти на процессоры собственной разработки.